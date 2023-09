Ola Borten Moe (Sp), utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann Ola Flem, og Sindre Finnes, ektemannen til landets forrige statsminister Erna Solberg (H). Avsløringene om politikere og deres nære som eier aksjer i selskaper som kan påvirkes av politiske avgjørelser, har vært en pinlig vekker.

Regelverket må skjerpes – og våre politikere må vise seg tilliten vi viser dem verdig. Demokratiet tåler ikke selv den minste mistanke om innsidehandel og politikere som beriker seg selv.

Politikere, byråkrater og departementsansatte bør få et forbud mot aksjehandel

Denne uka har Dagens Næringsliv avslørt at også betrodde ansatte i departementene kan trenge et tydeligere regelverk rundt håndtering av aksjer.

Eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet skal sørge for «en profesjonell forvaltning» av statens eierskap i selskaper som Equinor, DNB, Telenor og Norsk Hydro, for å nevne noen.

Avdelingen følger ifølge DN opp totalt 21 selskaper med statlig eierskap, og har en viktig rolle i utformingen av regjeringens eierskapspolitikk. Dermed kan de ansatte her få tidlig tilgang til informasjon om beslutninger som påvirker selskapene.

DN viser at flere av de ansatte har private eierinteresser i de samme selskapene som eierskapsavdelingen har ansvaret for.

Det betyr ikke at de nødvendigvis har gjort noe galt. Men på samme måte som vi ikke kan leve med mistanke rundt våre folkevalgte, kan vi ikke akseptere mulige interessekonflikter rundt byråkrater som skal utformer regjeringens eierskapspolitikk.

Vi må ha tillit til forvaltningen. DNs avsløring bidrar dessverre til det motsatte.

Tirsdag denne uka innførte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) aksjefrys for politisk ledelse i samtlige departementer. Dermed får verken statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere selge aksjer før statsbudsjettet legges fram 6. oktober.

Det er et godt grep, som bør gjøres mer permanent.

Vi mener det trengs et generelt regelverk for politikere, rådgivere og ansatte i departementene som bør ligne på det midlertidige forbudet statsministeren her har innført – bare enda mer skjerpet. Politikere, byråkrater og departementsansatte bør få et forbud mot aksjehandel.

Vi kan ikke fortsette nå, med nærmest daglige avsløringer i mediene om aksjekjøp og -salg som skaper mistenkte om urent trav. Det må ryddes opp. Det må være prioritet nummer én etter valgdagen.

