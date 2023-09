Kriminalitet uten grenser

Politiet i Norge forsterker samarbeidet med svensk politi. Formålet er å forebygge og bekjempe organisert kriminalitet. Politidirektør Benedicte Bjørnland er spesielt bekymret over at barn og unge i større grad rekrutteres til kriminelle nettverk. Onsdag hadde Bjørnland møte med sin svenske kollega, rikspolitisjef Anders Thornberg.

«Situasjonen er alvorlig, og vi ser en negativ utvikling i trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk i Norge. Blant annet rekrutteres barn og unge til kriminelle miljøer hvor interne konflikter fører til alvorlige hendelser i det offentlige rom», sier Bjørnland. Hun peker på at flere av disse kriminelle nett verkene har tilknytninger til Sverige. Her dreier det seg om narkotikainnførsel, tilgang til våpen og svenske gjengkriminelle som utfører våpenoppdrag i Norge.

Kriminelle aktører utnytter situasjonen.

Kriminaliteten kjenner ingen landegrenser. Den grove, organiserte kriminaliteten er grenseoverskridende. Derfor har det i mange år vært et sterkt internasjonalt politisamarbeid i regi av Europol. Det er dette som nå forsterkes gjennom en utvidet norsk-svensk dialog. Konkret skal dette skje gjennom et mer forpliktende etterretningssamarbeid og felles forebyggende innsats rettet mot kriminelle miljøer.

Den koordinerte internasjonale politiinnsatsen har allerede ført til positive resultater. Ett eksempel er gjennombruddet som skjedde i midten av mars. Norsk politi pågrep og siktet da 15 personer for grov narkotikakriminalitet. Pågripelsene skjedde som følge av at Kripos i samarbeid med flere politidistrikter hadde gått gjennom meldinger på kryptotelefonen Sky ECC. Takket være internasjonalt samarbeid. For fire år siden klarte nemlig politiet i Frankrike, Nederland og Belgia å komme seg inn serverne til denne kryptotelefonen.

I hele Norden er vi vant til å kunne ferdes fritt over landegrensene. Slik har det vært i over 50 år. Og persontrafikken over Kjølen mellom Norge og Sverige har vært spesielt stor. Denne situasjonen vet også kriminelle aktører å utnytte til sin fordel. Derfor er det ekstra viktig at politiet i Norge og polisen i Sverige samarbeider tettere. Vi har mye å lære av hverandre. Og så må vi utveksle informasjon om kriminelle aktører og ikke minst nettverkene deres.

Gjengkriminaliteten blant unge i deler av Sverige er et alvorlig samfunnsproblem og samtidig et sykdomstegn på at mye har gått galt de siste årene. Vi ser visse tendenser til noe av det samme øst i Oslo. Politikreftene må derfor rettes spesielt inn på å hindre at ungdom rekrutteres til kriminelle miljøer og gjenger. Det er urovekkende å registrere at politidirektør Benedicte Bjørnland karakteriserer situasjonen som alvorlig.

