Aksjer er trøbbel

Tilliten til norske politikere har fått seg noen kraftige smeller de siste par årene. Avsløringer om toppolitikernes romslige forståelse av reglene for pendlerbolig og reiseregninger har etterlatt et inntrykk av at noen benytter seg av sine posisjoner til å berike seg selv.

Sommerens to skandaler knyttet til habilitet og aksjekjøp gjort av aktive statsråder eller deres nærstående forsterker dette inntrykket. Nyheter om at også eksstatsminister Erna Solbergs ektefelle kjøpte og solgte aksjer mens hun var regjeringssjef, antyder at dette har vært utbredt. Det vil overraske oss hvis det ikke kommer flere avsløringer av at statsråder eller deres familiemedlemmer har handlet aksjer i strid med reglene nedfelt i «Håndbok for politisk ledelse».

Tilliten til våre toppolitikere må hegnes om

Det er helt avgjørende at den mistanken som nå kan spres blant folk om at politikere misbruker informasjon de sitter på, blir svart ut med klare og tydelige regler for aksjehandel. Tilliten til våre toppolitikere må hegnes om. Det er avgjørende for det norske demokratiet.

Regjeringen gjorde merkelig nok regelendringer i fjor sommer som gjorde kontrollen dårligere. Folk i regjeringsapparatet måtte da ikke lenger melde fra til departementet sitt hvis de eide eller kjøpte aksjer for mer enn 20.000 kroner. Men regjeringen har i kjølvannet av Anniken Huitfeldts habilitetssak raskt innført et strammere regelverk.

Oppmerksomheten nå rundt pengeplasseringer i verdipapirer vil garantert øke aktsomheten. Men vi mener regjeringen burde gått lenger og gjort det ulovlig med aktivitet i aksjemarkedet når man er statsråd eller tilknyttet politisk ledelse. Man skal ikke måtte selge seg ut for å innta posisjoner, eierskap skal ikke være til hinder for politiske verv. Men man skal ikke kunne ha noen aktiv rolle i forvaltningen.

Dette burde også gjelde stortingspolitikere, og ideelt sett også deres nærstående. Svært mange er i befatning med informasjon i forbindelse med lovarbeider og budsjetter som vil være avgjørende for selskapers børsutvikling og verdi. Det er all mulig grunn til å rydde tvilen om politikernes håndtering av sensitiv informasjon av veien ved å innføre forbud mot all aktiv forvaltning av aksjer.

