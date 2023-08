Oljefondet viser vei

«Lederlønningene er blitt altfor høye». Ordene tilhører Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank Investment Management (NBIM), mer allment kjent som Oljefondet.

Oljefondet tar konsekvensen av den innsikten, og stemmer stadig oftere nei til forslag som omhandler lønn til konsernsjefer og administrerende direktører, spesielt i amerikanske selskaper. I løpet av årets to første kvartaler stemte fondet imot til sammen 142 forslag om sjenerøs lønn til toppledelsen i selskaper der fondet er inne på eiersiden.

Det er en uholdbare utvikling, som på sikt truer stabiliteten i våre samfunn

Oljefondet mener lønnspakkene styrene tilbyr selskapenes direktører, ofte er for sammensatte og for rause. I 82 av tilfellene der fondet stemte nei, var årsaken at lønnspakkene var for kostbare, og at fondets representanter hadde store bekymringer rundt hvordan pakkene var satt sammen.

Totalt stemte fondets representanter imot hvert tiende lønnspakkeforslag i selskapene fondet var investert i. Det kommer fram i en rapport om eierskapsutøvelse som NBIM presenterte sammen med resultatrapporten denne uka.

Det er trolig nytteløst, i det minste på kort sikt – men vi mener det er grunn til å rose NBIM for denne innstillingen. Avstandene mellom topp og bunn øker. Da er det i det minste godt å se at Oljefondet forsøker å stritte imot utviklingen.

Det er først og fremst utviklingen i USA Oljefondet er kritisk til. Med god grunn: Direktørlønningene i USA er blant de aller høyeste i verden, og har steget voldsomt siden 1980-tallet, påpeker NBIM i rapporten om eierskapsutøvelse.

Mens gjennomsnittlig direktørlønn i USA i 1965 var 20 ganger så høy som gjennomsnittslønna til de ansatte, var direktørlønna i 2021 hele 399 ganger som høy som de ansattes lønn, ifølge NTB. Det er en uholdbare utvikling, som på sikt truer stabiliteten i våre samfunn.

Under Verdens økonomiske forum i Davos i januar sa oljefondssjef Nicolai Tangen at «i mange tilfeller stjeler toppledelsen pengene våre i fullt dagslys». Det er store ord – som forplikter.

