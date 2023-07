La elvene leve

Det brygger opp til omkamp om vernede vassdrag. Stortingsrepresentant Olve Grotle (H) er ute i Bergens Tidende med forslag om å oppheve vern av flere vassdrag. Han viser til at Høyre har ti vassdrag på partiets liste for omkamp. Det hører med til historien at Høyre og Fremskrittspartiet i fjor la fram et forslag om «skånsom utbygging» av vernede vassdrag. Et bredt flertall på Stortinget avviste forslaget.

Våre fremste folkevalgte har opp gjennom årene, fra 1973 til 2009, vedtatt verneplaner for vassdrag. På dette grunnlaget er nå 390 vassdrag helt eller delvis vernet slik at det ikke er mulig å bygge kraftverk i disse. Mange nordmenn har fortsatt den harde striden om utbyggingen av Alta-vassdraget i friskt minne. «La elva leve», lød det taktfast fra demonstrantene den gang. Elva ble utbygd, til glede for noen og sinne hos andre.

Vi trenger mer elektrisk kraft.

«Vi må slutte å ri prinsipper om varig vern av alle vassdrag», sier Olve Grotle nå. Han mener at det blir feil å utelukke utbygging i vernede vassdrag når dette kan kombineres med flomsikring. Men på vassdragene på lista til Høyre er det ikke bare snakk om flomsikring, men også rene kraftutbygginger. Grotle peker på at teknologien utviklet seg, slik at det er mulig å bygge kraftverk på en mer skånsom måte enn tidligere.

Det er hevet over enhver tvil at landet vårt trenger mer elektrisk kraft i årene som kommer. For å møte klimakrisen og det grønne skiftet må ren og fornybar kraft i betydelig grad erstatte fossil energi. Målet bør være at Norge fortsatt skal ha overproduksjon av elektrisk kraft i år med normal nedbør.

Spørsmålet blir da hvor den nye rene kraften skal komme fra. Vi må satse på solenergi og vindkraft på land og til havs. Havvind er minst kontroversielt, men vi kommer ikke unna at det blir behov for mer vindkraft også på land.

Vi må å få mer kraft ut av hver dråpe i allerede utbygde vassdrag. Det må derfor bli mer lønnsomt å oppgradere og modernisere eksisterende vannkraftverk. Pumpekraftverk er også en god løsning. Der kan vann pumpes tilbake i demningene når strømmen er billig, for så å bli sluppet gjennom turbinene igjen når det er gode priser på strømmen.

Vernede vassdrag bør i all hovedsak forbli vernet. Det eneste unntaket bør være prosjekter der nye vannkraftverk kan kombineres med nødvendig flomsikring. Men her bør terskelen være så høy at hensynet til naturen har forrang. Hvis vi åpner denne slusa, kan det bli folkelig motstand som får Alta-bråket til å blekne. La de fredede elvene få leve.

