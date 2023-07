Espresso House i Parkveien i Oslo ble pålagt umiddelbar stenging av en kjøledisk etter inspeksjon fra Mattilsynet. Der ble det funnet både mugg og mangelfull kjøling av matretter, kommer det fram i Dagens Næringsliv (DN).

Mugg i maten er ille nok. Langt verre er kaffebarkjedens mugne behandling av arbeidsfolk. Nå er det også avdekket at temperaturen der ansatte jobber i Parkveien ble målt til 37,5 grader denne våren. Til DN sier en person som har jobbet der at «det ble uutholdelig varmt».

Overopphetede ansatte er svært alvorlig, men kommer dessverre ikke som et sjokk. De nye opplysningene føyer seg inn i en lang rekke saker som viser at Espresso House ikke er en seriøs aktør.

Hvordan er det mulig?

Senest i mai fikk kaffebarkjeden sterk kritikk av Dagsavisen på lederplass. Da hadde DN skrevet om ansatte som ikke fikk lønn på flere måneder. Og om ansatte som fortalte at de måtte være sin egen regnskapsfører på grunn av rot i timelister, timelønn og lønnsslipper.

«Enda en gang», skrev vi i mai, for heller ikke dette var første gang vi fikk høre om uverdige arbeidsforhold i Espresso House. I 2019 handlet det om manglende betaling for overtid, og et voldsomt arbeidspress. Ansatte gråt på jobb.

Selv etter innføring av tariffavtaler og krav om verneombud, har tillitsvalgte fortalt om manglende kommunikasjon og profesjonalitet fra ledelsen.

Espresso House bedyrer – hver gang dette skjer – at det er en systemsvikt. At de skal rydde opp. At de iverksetter nye tiltak. Likevel skjer det. Igjen og igjen og igjen. Allerede i april var det snakk om nesten 100 brudd på arbeidsmiljøloven. Hvordan er det mulig?

Det må sterkere krutt til enn å fikse kjøledisken

Espresso House har vokst i stor hastighet, og er i dag Norges største kaffebarkjede målt i omsetning. Likevel sliter kjeden med lønnsomheten, ifølge Finansavisen. Det lønner seg visst ikke å drive uanstendig kaffebusiness.

Under inspeksjonen i juni fikk Parkveien-kaffebaren «surmunn» i Mattilsynets karaktersystem. Det betyr «alvorlige mangler». Til Dagbladet sier kommunikasjonsdirektør i Espresso House, Sinne Fiil Fredslund, at «feilene er blitt rettet opp og avdelingen har nå fått smilefjes igjen».

Det må sterkere krutt til enn å fikse kjøledisken, før Espresso House får smilefjes fra oss i Dagsavisen. Kaffebarkjeden må først vise at de klarer å ta vare på sine ansatte. Det er på høy tid.

[ Dagsavisen mener: Kaffe med bismak av dårlig behandling av arbeidsfolk ]

[ Dagsavisen mener: President Vladimir Putin skyr ikke noe virkemiddel ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen