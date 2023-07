Datatilsynet viser muskler

Datatilsynet i Norge mener at Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, ikke følger personvernlovene. Tilsynet har derfor gjort et vedtak, og Meta risikerer nå å måtte betale millionbøter hvis de ikke forbedrer seg.

Bakgrunnen er at Meta i dag bruker nordmenns persondata til overvåkningsbasert reklame. Dette gjør selskapet ved å spore brukerne på tvers av appene vi bruker, nettsidene vi besøker, og gjennom tilgang til hvert enkelt menneskes lokasjon.

Ved å samle inn enorme mengder informasjon og data, kan Meta dermed servere brukerne svært presis og målrettet reklame. Eller det kritikerne kaller «overvåkningskapitalisme».

Vedtaket fra Datatilsynet kan skape en smitteeffekt i Europa

Dette finner ikke det norske Datatilsynet seg i. Derfor risikerer Meta å måtte betale en million kroner i bot – hver eneste dag – hvis de ikke følger tilsynets vedtak. «Vi mener at selve forretningsmodellen de har med å overvåke alt vanlig folk gjør til enhver tid, ikke er i tråd med europeiske personvernlover», sier Tobias Judin i Datatilsynet til NRK.

Bakteppet er EUs strengere personvernlover, ofte forkortet til GDPR. Lovene kom i 2018 og omfatter også Norge. Og det er nettopp GDPR som har gjort det mulig for europeiske datatilsyn å utstede bøter på opptil fire prosent av et selskaps årlige omsetning.

Meta, på sin side, mener selvsagt at de handler i tråd med europeiske personvernregler. Til NRK svarer en talsperson likevel at de vil vurdere kravet fra det norske datatilsynet. Meta har nå fått frist til 4. august til å gjøre nødvendige endringer. Hvis ikke vil altså selskapet bli nødt til å betale.

[ Dagsavisen mener: Det er frustrerende å se at datasvikt legger stein til byrden. ]

I 2022 hadde Meta en omsetning på svimlende 116 milliarder dollar. Hele 113 av disse milliardene er generert av annonseinntekter. Dagbøter på en million kroner er derfor småpenger for teknologigiganten – ikke minst målt opp mot de enorme annonseinntektene som våre persondata genererer.

Dagbøter fra Norge alene vil neppe svi i Metas lommebok. Likevel: «Parallelle bøter i mange europeiske land kan plutselig bli mer ubehagelig». Det sier spesialist innen personvern og markedsføringsrett, Vebjørn Søndersrød, til NRK.

Søndersrød tror vedtaket fra det norske datatilsynet kan skape en smitteeffekt i Europa, fordi tilsynet må melde dette inn til Det europeiske personvernrådet. Dette kan igjen føre til at tilsyn i andre land raskt vurderer lignende vedtak mot Meta.

Datatilsynet er vaktbikkja for nordmenns personvern. Det er derfor svært gledelig å se at tilsynet nå tar grep. Det krever muskler å stå opp mot selskapsgiganten Meta, men det er også helt nødvendig. Signaleffekten her er det viktigste. Kanskje kan mange små tuer på sikt bidra til å velte det store lasset.

[ Kjell Werner: Partienes rike onkler og tanter ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen