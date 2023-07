Gode dager for Nato

Det ble skrevet historie på flere måter i og rundt Nato-toppmøtet i Vilnius. Tyrkias president lovet å gjøre sitt for at Sverige blir medlem av alliansen. Nato-landene ble også enige om et veikart for ukrainsk medlemskap. På toppen av dette lover de sju rikeste industrilandene (G7) varige våpenforsendelser til Ukraina, og Norge støtter denne erklæringen.

Allerede i forkant av toppmøtet holdt Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mandag særmøte der Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble brakt sammen for å finne en løsning på floken mellom de to landene. Og til manges overraskelse ga Erdogan til slutt sitt ja til Sveriges søknad om å få bli med i Nato.

Det gjelder å holde tunga rett i munnen.

Russlands krigføring i Ukraina har naturlig nok vært bakteppet for, og den utløsende faktoren til, at Finland og Sverige i fjor søkte om Nato-medlemskap. Finnene ble raskt enige om en slik tilslutning. Prosessen tok lengre tid i Sverige. Først måtte Socialdemokraterna snu i dette spørsmålet. Her viste partileder og daværende statsminister Magdalena Andersson godt lederskap. Den neste Nato-etappen ble verre for svenskene. Tyrkias president satte seg på bakbeina og stilte en rekke ublue krav til Sverige.

[ Kjell Werner: Ap står i en krevende spagat. ]

Men nå er dette et tilbakelagt stadium. Den tyrkiske nasjonalforsamlingen vil ventelig gi sin tilslutning til den svenske Nato-søknaden i høst. Alle de fem nordiske landene vil da være medlem av forsvarsalliansen. Dette vil bidra til å styrke Nato generelt og Norden spesielt. Samtidig vil de nordiske landene få mulighet til å samordne seg militært og supplere hverandre med både materiell og soldater.

Men den store saken i og rundt toppmøtet ble imidlertid alliansens holdning, og ikke minst Nato-landenes militære støtte til ukrainernes berettigede motstandskamp. Det ble bestemt at Ukraina skal inviteres inn i Nato når medlemslandene er enige om det og når vilkårene er oppfylt. «Vi må sørge for at det er troverdige ordninger på plass for Ukraina når krigen er slutt, slik at historien ikke gjentar seg», sa Jens Stoltenberg.

[ Synnøve Vereide Trampe: Erdogan har strategisk brukt Nato for egen vinning. ]

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Ukraina kan ikke bli tatt opp som medlem før en fred er sikret. Alternativet er at Nato kommer i full krig med Russland, og det er det ingen som ønsker. Faren for en tredje verdenskrig vil i tilfelle være overhengende. Derfor er det så viktig at det ikke er Nato som allianse, men Nato-landene som på egen kjøl hjelper Ukraina militært.

Det ble kort sagt tre gode dager i Vilnius. Nato-alliansen står samlet og har vist sterk besluttsomhet. Vladimir Putin har fått klar beskjed om at vår del av verden står på Ukrainas side. Russland må tvinges til retrett.

[ Stein-Gunnar Bondevik: Jakten på de beste podene. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen