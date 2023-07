Barnevern på rett vei

Over 200 barn står i kø for å få fosterhjem. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har derfor lagt fram 19 strakstiltak for å rekruttere flere fosterhjem. Det handler om å ta bedre vare på dagens fosterhjem og stimulere flere til å påta seg en slik oppgave. Det statlige og det kommunale barnevernet må samhandle bedre. Det ble nylig bevilget 30 millioner kroner i det reviderte statsbudsjettet slik at strakstiltakene kan settes i verk.

Stortinget har tidligere vedtatt en barnevernsreform som trådte i kraft 1. januar 2022. Kommunene fikk da større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet. Lokalpolitikerne må kjenne sin besøkelsestid. Staten må sørge for at det følger nok penger med på lasset. Vi registrerer med tilfredshet at Kjersti Toppe er i ferd med å følge opp reformen og derfor justerer kursen i tråd med politikken til Ap/Sp-regjeringen.

Barnets beste skal alltid veie tyngst.

I de tilfellene hvor barnevernet tar over omsorgen for et barn er det i hovedsak snakk om to løsninger. Barnet blir enten plassert i en institusjon eller i et fosterhjem. Barnets beste skal alltid veie tyngst. Det ligger i sakens natur at fosterhjem som oftest er den beste løsningen. Men noen ganger er det nødvendig, og riktig, med plassering i institusjon.

Vi må ha et sterkt offentlig barnevern. Derfor er det positivt at Støre-regjeringen gradvis vil fase ut de store kommersielle aktørene innen barnevernet. Samtidig er det fornuftig å spille på lag med frivillig og ideell sektor på dette området. Barne- og familieministeren signerte nylig en avtale med representanter for ideell sektor. Målet er å øke antallet institusjonsplasser i denne sektoren.

Det er behov for å bedre kompetansen i barnevernet. Det må være god kvalitet i alle ledd. At så ikke er tilfelle fikk vi et alarmerende bevis på nylig. Et datasystem for innmelding av bekymringsmeldinger har sviktet. 50–60 meldinger i 23 kommuner skal skandaløst ha forsvunnet i systemet, altså ikke kommet fram til rette vedkommende i barnevernet.

Det er alvorlig at 200 barn står i kø for å få plass i fosterhjem. De er dessverre på en institusjon eller i et beredskapshjem i påvente av å bli del av en fosterfamilie. Det er bra at regjeringen har iverksatt strakstiltak, men her trengs det en mer varig løsning.

Regjeringen har derfor varslet en egen fosterhjemslov. Det er på høy tid å styrke rettighetene til både fosterbarn og fosterfamilier. Fosterforeldrene må også få bedre vilkår. Det vil være en god investering. Den vil betale seg i form av trygge rammer rundt enda flere barn.

