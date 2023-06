Det er ingen grunn til å skrote et system som fungerer

Ap/Sp-regjeringen har lenge lovet å reversere domstolsreformen til regjeringen Solberg. Det var et valgløfte fra begge partiene, og står som vedtatt politikk i Hurdalsplattformen. Nå kan Aftenposten avsløre at Arbeiderpartiets stortingsgruppe har inntatt en ny posisjon: De ønsker ikke lenger å skrote reformen.

Selv om det innebærer å bryte så vel løfter som egen regjeringsplattform, er det et fornuftig valg.

Erna Solbergs borgerlige regjering innførte en ny struktur for landets domstoler. 60 tingretter ble redusert til 23. De lokale rettslokalene ble opprettholdt som rettssteder underlagt en felles sorenskriver for de sammenslåtte enhetene. Dagens modell er i praksis et fornuftig kompromiss mellom den gamle organiseringen og den dramatiske sentraliseringen som Domstolkommisjonen anbefalte i 2020.

Likevel har justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) stått på sitt: Reformen skal reverseres.

Protester fra et samlet fagmiljø har ikke gjort inntrykk. Sorenskriverne er fornøyd med dagens modell. Det er også Domstolsadministrasjonen, Økokrimsjefen og seks statsadvokater. Barneombudet har uttalt seg kritisk til en reversering av reformen.

Nå ser det altså ut som om Arbeiderpartiet ikke lenger vil være med på ferden. Ifølge Aftenposten skal stortingsgruppa ha gitt et tydelig signal til regjeringen om å holde igjen og se på saken på nytt, med pragmatiske øyne.

Aftenpostens kilder understreker at Ap likevel vil kunne gå inn for å gjenopprette enkelte av domstolene, men at partiet nå vil se hver sak for seg, uten mål om å gjeninnføre den gamle domstolsstrukturen.

Regjeringen sendte sitt forslag til reversert struktur ut på høring i fjor vinter. Høringsfristen gikk ut i april 2022. Siden har saken stått stille i regjeringen.

Domstoladministrasjonen har anslått at en reversering kan koste mer enn 75 millioner kroner. Samtidig vil de årlige utgiftene kunne øke med 37 millioner kroner. Det er midler som kommer bedre til bruk andre steder.

Vi håper at justisministeren og Senterpartiet kommer regjeringspartneren i møte, og viderefører hovedlinjene i dagens domstolsstruktur. Det er ingen grunn til å skrote et system som fungerer.

