Blant norske toppledere med høyest lønnsvekst i fjor, er våpenprodusenten Nammos toppsjef Morten Brandtzæg. Godtgjørelsene hans økte med 12 prosent fra 2021 til 2022, skriver Dagens Næringsliv.

Bonusen til våpentoppen økte med 14 prosent. I tillegg økte flere andre i ledergruppen til Nammo sin samlede godtgjørelser med 12–15 prosent.

Dette skjer til tross for at Nammo, som har sitt hovedkontor på Raufoss, er deleid av den norske staten.

Det er jo åpenbart at det kreves et spesielt talent for å få omsetning for våpen i en krigssituasjon

Og det skjer til tross for at næringsminister Jan Christian Vestre har varslet en bråbrems i topplederlønningene i selskaper der staten er eier, helt eller delvis. Og til tross for at vi lever i en tid der stadig flere vanlige folk sliter med å få endene til å møtes.

Da blir jo spørsmålet: Hvorfor skjer det?

Mye handler om at fjoråret var et godt år for Nammo. Slik er det gjerne under en krig: Våpenprodusenter tjener gode penger. Både inntektene her og nå og fremtidig ordrereserve øker.

I regjeringens eierskapsmelding slås det fast at skyhøye bonuser og lønnsutvikling på nivåer langt over øvrige ansatte, ikke skal finne sted. Det har styret i Nammo ikke tenkt å forholde seg til.

«Styret besluttet å fortsette eksisterende politikk og ikke å følge de nye retningslinjene fra den norske eieren», siterer DN fra en lederlønnsrapport fra Nammo.

Den finske medeieren Patria vant gjennom styret med sitt syn om selskapet må «forbli konkurransedyktig» på lederlønn, «for å holde på topptalenter» og «tiltrekke seg nødvendig ny kompetanse».

Den gamle visa, med andre ord. Det er jo åpenbart at det kreves et spesielt talent for å få omsetning for våpen i en krigssituasjon. Og enda mer når deleier staten også er blant de største kundene, blant annet gjennom et varslet våpenkjøp til Ukraina.

Steinar Krogstad, andre nestleder i LO, er knallhard i sin dom over lønnsfesten i bransjer som tjener penger på krigen i Ukraina, enten direkte eller indirekte. «Vi ser en utvikling i næringer som er knyttet til energikrisen og krigen i Ukraina. Her er det en del ledere som får krigsbonus», sier han.

Det er dessverre ikke så lett å være uenig i det utsagnet. Næringsminister Vestre har fortsatt en jobb å gjøre.

