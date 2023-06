Spørsmålene er om vi har ledere som er villige til å kreve det som må gjøres

Det har kommet mange tegn i det siste på at det er lite sannsynlig at Norge klarer å nå klimamålene innen 2030. Equinors beslutning om å skrinlegge havvind-prestisjeprosjektet Trollvind er et slikt.

Det samme er den folkelige motstanden mot vindkraft på land, som skulle være løsningen på alt før politikerne fikk kalde føtter. Skyhøye strømpriser er også en utfordring i et grønt skifte som baseres på at elektrisk kraft skal erstatte fossil kraft.

Vi kan nå målene, men da må vi handle nå

Våre politikere svarer på denne virkeligheten med å love enda større klimakutt. I 2020 økte regjeringen Solberg ambisjonene fra 40 til 50 prosent kutt av klimagassutslipp innen 2030. Regjeringen Støre har siden lovet å øke kuttene til 55 prosent.

Det skjer til tross for at OECD advarer om at vi er langt unna kuttmålene. Per nå ligger vi an til å kutte rundt 20 prosent, ifølge organisasjonen. Også nasjonale tall peker i samme retning.

Det er lett å bli motløs. Men det trenger vi ikke bli, mener Miljødirektoratet. Vi kan nå målene, men da må vi handle nå.

[ – Regjeringen kan nå klimamålene dersom den gjør noe med overforbruket ]

Fredag la direktoratet fram en rapport med 85 tiltak som vil redusere klimautslippene i alle sektorer. Blant tiltakene som vil monne mest, er karbonfangst- og lagring på industrianlegg, elektrifisering av sokkelen med strøm fra land, bruk av biokull på bekostning av kull og koks i smelteverk, og å ta i bruk mer hydrogen i industrien.

Så enkelt – og så vanskelig. Elektrifisering av sokkelen har allerede rukket å bli en het potet. Den saken alene tydeliggjør at det vil kreve politikere med vilje til å bruke penger og til å bli upopulære for å nå kuttmålene.

Miljødirektoratet mener ikke at alt ansvar hviler på de folkevalgte. Vanlige folk kan bidra mye om vi legger om kostholdet og spiser i tråd med de nasjonale kostholdsrådene. Det innebærer blant annet at mange må redusere kjøttforbruket.

Lenger ned på lista over tiltak som bidrar til kutt, kommer også en oppfordring til folk flest om å reise mindre. Med andre ord: Det er ikke enkle og populære grep som presenteres.

Men så er da også oppgaven stor og vanskelig. Utslippene skal ned. Spørsmålene er om vi har ledere som er villige til å kreve det som må gjøres – av seg selv og alle oss andre.

[ Dagsavisen mener: Det går ikke på skinner for norske tog ]

[ Dagsavisen mener: Regjeringens forslag er et riktig og etterspurt tiltak mot vold i skolen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen