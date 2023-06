Havvinden stopper ikke

Den norske havvindsatsingen blir dyrere og dyrere, men regjeringen har knapt noe annet valg enn å holde fram med sin strategi.

Fredag morgen ble det klart at det er enighet på Stortinget om en ramme på 23 milliarder kroner for de statlige subsidiene som nå skal brukes på området Sørlige Nordsjø II. Det er en økning av innsatsen på 50 prosent siden planene først ble lagt fram for Stortinget i slutten av mars.

Staten med sine enorme muskler kan ikke sitte og vente.

De to regjeringspartiene har fått med seg SV og MDG, som har stilt miljø- og naturvernkrav, og har igjen lyktes å lokke med seg et av partiene på borgerlig side. Også KrF er med på det som omtales som en historisk havvindsatsing. Produksjonen skal ifølge planene være i gang før 2030 og strømmen skal sendes i kabel til det norske fastlandet. Det er del av avtalen at det ikke skal bygges såkalt hybride kabler som kan sende strøm til Europa.

Det er bekymringsfullt at kostnadene på investeringene som må gjøres, har økt i så stor grad. Men Norge står foran en kraftkrise. Nasjonen trenger mer elektrisitet for å få gjennomført det grønne skiftet. Det må satses og det er reelt sett ingen alternativer.

Det mangler ikke på motstemmer. Rødt er svært kritisk, og Høyre trakk seg denne uken fra forhandlingene. De mener behovet for statlige subsidier har gått for langt, men partiet bør se på sine egne åtte år med makta og hva de lyktes med for å bygge ny og grønn energi. Høyre sov i timen. Dyrebar tid ble kastet bort på Erna Solbergs vakt. Også Lars Sørgard, lederen for Energikommisjonen, har tidligere bedt regjeringen tenke seg om. Han er ingen ubetydelig stemme.

Når regjeringen likevel kjører på, mener vi det er helt riktig. Behovet for grønne energikilder er akutt og staten med sine enorme muskler kan ikke sitte og vente på at markeder modnes og på at prisene synker. Det er verdt å minne om de mange kritiske røstene den gangen det norske oljeeventyret var på trappene.

Regjeringen har i stor skala invitert med seg industrien, staket ut en kurs og følger nå den. Det er bra. Klokka tikker for klodens framtid, og grønn havvind er en viktig del av løsningen.

