Stø, men justert Ap-kurs

Arbeiderpartiets landsmøte ble en rolig seanse. Den nye ledelsen ble valgt i tråd med valgkomiteens innstilling. Politikken hadde Tonje Brenna og Jan Christian Vestre full kontroll på.

Siden det er stortingsvalgprogrammet som fortsatt gjelder fram til 2025, var det begrenset hva årets landsmøte kunne vedta. Dermed måtte det bli stø Ap-kurs med noen justeringer.

Og slik ble det. De varslede oppgjørene med strømpolitikken og arbeidslinja rant ut i sand. Her ble det inngått kompromisser som de ulike frontene i Ap kan leve godt med.

Ap-ledelsen bør tolke med en viss raushet.

Arbeiderpartiet lover å holde trygdene på et nivå som sikrer at folk kan leve anstendige liv. Det er gledelig å registrere at Ap vil øke de laveste trygdene og andre ordninger for dem som har minst. Men arbeidslinja ligger klokelig fast. Hovedmålet er at det skal lønne seg å arbeide eller arbeide mer. For å oppnå dette, skal det bli lettere å kombinere trygd og arbeid – slik at flere får brukt arbeidsevnen sin.

Ap lover stabile, forutsigbare og rimelige strømpriser for norske husholdninger. Derfor er det avgjørende å få opp tempoet i utbyggingen av fornybar energi. Norge må fortsatt ha kraftoverskudd i år med normal nedbør. Det kan bidra til å dempe de høye strømprisene og prissmitten fra Europa.

Men dette er ikke nok. Derfor er det positivt at Ap vil bruke handlingsrommet i EØS-avtalen for å ivareta Norges interesser. Partiet lover å vurdere tiltak som kan dempe prissmitten. Problemet er at vi må vente helt til oktober. Et nedsatt strømprisutvalg legger da fram sin innstilling. Dette utredningsarbeidet kom dessverre altfor sent i gang. Men bedre sent enn aldri.

Med på veien har vi fått klare forsikringer om at fornybar energi «fortsatt blir et konkurransefortrinn» for norske bedrifter og «gir trygghet» for norske husholdninger. Disse ordene kan ikke leses på andre måter enn at norsk strøm skal bli billigere enn europeisk. Dette er et løfte som forplikter, og som regjeringen må tåle å bli målt på. Tomme ord vil bli avslørt.

Flere av kompromissene fra landsmøtet er tvetydige. Det gjelder spesielt uttalelsene om arbeidslinja og strømpolitikken. Ap-ledelsen bør tolke disse med en viss raushet. Alternativet er at store deler av Ap-grasrota kommer til å føle seg lurt. Det kan straffe seg ved neste korsvei, både internt i partiet og ikke minst blant velgerne.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kan puste lettet ut. Helgens landsmøte ble en manifestasjon av politisk samhold. Tonje Brenna og Jan Christian Vestre besto svenneprøvene som nye nestledere.

