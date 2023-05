Vi fengsler ikke journalister – bare Julian Assange

«Jeg sier bare at nok er nok». Australias statsminister Anthony Albanese er tydelig om behandlingen av Julian Assange, Wikipedia-sjefen som sitter fengslet på fjerde året i England. Det er enkelt å stille seg bak ordene.

Australske Assange sitter i høyrisikofengslet Belmarsh i England, uten lov og dom, i påvente av en eventuell utlevering til USA. Der vil han møte en tiltale under The Espionage Act, altså anklager om spionasje. Strafferammen er 175 år.

Det er sørgelig at Norge ikke er en del av dette presset. Nok er nok. For lenge siden

De drakoniske anklagene skyldes at Assange og Wikileaks har begått journalistikk. Eller om den definisjonen blir for smal: For å ha varslet. Tilbake i 2010 offentliggjorde Wikeleaks dokumenter som viste amerikanske krigsforbrytelser under krigene i Irak og Afghanistan. Derfor vil amerikanske myndigheter nå straffe ham.

Før han ble fengslet tilbrakte Assange sju år i asyl i Ecuadors ambassade i London. Han har dermed vært innesperret i elleve år.

Den australske statsminister mener at Assange har vært avskåret fra verden lenge nok nå, også om han skulle bli kjent skyldig i de amerikanske anklagene. Det har han rett i. Men sakens prinsipielle side er langt mer problematisk enn som så.

Vi fengsler ikke journalister. Vi holder pressefriheten høyt. Dette er prinsipper vi i vesten – og i Norge – flotter oss med i festtaler, og som vi feiret behørig under pressefrihetens dag i uka som gikk. Likevel sitter det tydeligvis langt inne for denne og den forrige regjeringen å rope ut mot behandlingen av Assange.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har et standardsvar på spørsmål om Assange: «Vi forventer at både Storbritannia og USA overholder sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser i denne saken».

Det er et dårlig svar all den tid de to landene viser tydelig at de følger andre prinsipper i denne saken.

Denne uka besøkte Stella Morris, kona til Julian Assange, Norge. Hun fortalte om kummerlige soningsforhold og en mann med store helseproblemer. Men Morris været et visst håp i at det internasjonale presset er i ferd med å bli så kraftig at behandlingen av Assange ikke kan fortsette.

Det er sørgelig at Norge ikke er en del av dette presset. Nok er nok. For lenge siden.

