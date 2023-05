Dette må til for å møte sikkerhetstrusselen i en urolig verden

Forsvarskommisjonen har denne uka fortalt oss hva det norske forsvaret trenger for å sørge for vår trygghet. Det er ikke småtteri: I rapporten «Forsvar for fred og frihet» foreslås en ekstrabevilgning på 40 milliarder årlig i ti år, i tillegg til 30 milliarder mer i forsvarsbudsjettet umiddelbart.

Bakgrunnen er et nytt og skremmende trusselbilde. Vårt naboland Russland har gått til angrepskrig mot nabolandet Ukraina. Samtidig peker Forsvarskommisjonen også på Kinas vekst.

Vi har lenge kunne lene oss på sikkerhetsgarantier fra USA – som nå dreier oppmerksomheten mot Asia. Nå er det på tide at Europa i større grad bidrar til egen sikkerhet.

Like før Forsvarskommisjonen la fram sin rapport, varslet regjeringen en økning av forsvarsbudsjettet med 3,8 milliarder per år fram mot 2026. Dette for å nå Natos uttalte mål om at medlemslandene skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

Det er fornuftig å bruke ekstrainntektene på vår sikkerhet

Regjeringens økning er langt fra nok til å styrke forsvarsevnen i den grad Forsvarskommisjonen tar til orde for. Kommisjonen krever svimlende summer til militære formål. Men det må til etter år med kutt og etterslep. Regjeringen må ta kommisjonens varselrop på alvor.

Leder av Forsvarskommisjonen, tidligere justisminister Knut Storberget (Ap), mener Norge kan bruke av de enorme olje- og gassinntektene vi får som følge av Ukraina-krigen heller enn å sette inntektene i Oljefondet. Vi støtter denne tankegangen.

Det er fornuftig å bruke ekstrainntektene Norge får som følge av den urolige verden vi lever i, til å møte sikkerhetstrusselen den urolige verden skaper.

Vi vet at det framover må hardere prioriteringer til i norsk politikk. Forsvarskommisjonens anbefalte budsjettøkninger kan likevel ikke tas fra velferdsbudsjettet.

Staten skal sørge for tryggheten til folk. Både den vi opplever i hverdagen med skoler, sykehjem, helsevesen og hjelp til de som trenger det mest – og tryggheten i det store perspektivet.

Den vi ikke nødvendigvis kjenner på kroppen fra dag til dag, men som like fullt utgjør en trussel mot vår felles trygghet. Den som handler om vår sikkerhet.

Forsvarskommisjonen oppfordrer til et bredt forsvarsforlik. Det stiller vi oss bak. Nå forventer vi at regjeringen går i dialog med partiene på Stortinget.

