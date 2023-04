Enten får du lønnsvekst som monner i år. Eller så går 25.000 arbeidstakere ut i streik søndag

Når du leser dette, avgjøres hvor mye du får å rutte med det neste året. I helga sitter partene i arbeidslivet, arbeidstakerne i LO og YS og arbeidsgiversiden representert ved NHO, i mekling for å prøve å bli enige om rammene for det såkalte frontfagsoppgjøret.

Fristen for å bli enige er søndag. Om man ikke kommer i mål, blir det streik fra søndag morgen. Til sammen står nærmere 25.000 medlemmer i LO og YS klare til å legge ned arbeidet.

Sannheten er at vi ikke tåler enda et svakt lønnsoppgjør

I slutten av mars ble det klart at partene ikke ble enige om en ramme for vårens lønnsoppgjør. LO og NHO måtte derfor be Riksmekleren om hjelp til å komme i mål med frontfagsoppgjøret.

Rammen i frontfaget er normgivende for resten av lønnsoppgjørene som følger utover våren. Kort oppsummert er det slik at den lønnsøkningen industrien tåler, blir omtrent den de andre gruppene i det organiserte arbeidslivet kan vente seg.

YS og LO krever at arbeidstakernes skal få sin andel av verdiskapningen – og økt kjøpekraft. Beregninger viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år. Arbeidstakerorganisasjonene vil derfor ha en lønnsøkning på femtallet. Det er rimelige krav.

[ Dagsavisen mener: Stortinget krever pause i elektrifiseringen. Det er klokt ]

Fem prosent høres kanskje mye ut. Mye tyder likevel på at det ikke er nok. Prisene stiger fortsatt. Og sannheten er at vi ikke tåler enda et svakt lønnsoppgjør.

Vi har en historisk lav kronekurs og høy inflasjon. Oppgjøret i fjor ga reallønnsnedgang for arbeidstakere, til tross for en lønnsøkning på 4,1 prosent. Tall fra SSB viser at fra 2015 til 2023 har reallønna samlet sett bare økt med 0,4 prosent for arbeidstakere flest. Det er den dårligste lønnsutviklingen siden 1980-tallet.

Samtidig er det lønnsfest for mange på toppen. I en slik situasjon smaker det ikke godt når NHO ber om moderasjon. Det er urettferdig at arbeidstakerne skal bære den tyngste børa i tøffe tider.

Situasjonen er skjerpet når partene nå sitter i mekling. I potten ligger et nødvendig krav om et godt lønnsoppgjør. Hvis ikke blir det streik.

[ Dagsavisen mener: Nå kan du spise hos Olivia ]

[ Dagsavisen mener: Private helseforsikringer har gjort sitt inntog – også i det offentlige ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen