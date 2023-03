Ansvaret ligger hos NHO

Partene møttes hos arbeidsgiverne mandag, og etter fire dagers forhandlinger var det klart: Det var ikke mulig å bli enige om ei ramme for vårens lønnsoppgjør.

Lykkes ikke meklingen, kan lønnsoppgjøret bli historisk

Det negative utfallet var ingen overraskelse. Partene står langt fra hverandre og retorikken har vært skarp. Det er også ulike virkeligheter innad på begge sider av bordet. Mens den råvarebaserte industrien kraftig øker verdiskapingen og lønnsevnen, sliter verkstedsindustrien. Arbeidstakerne i LO og arbeidsgiverne i NHO ber nå om hjelp fra Riksmekleren til å lande det såkalte frontfagsoppgjøret. Det skal mekles fra 14. april, med frist natt til 16. april.

Lykkes ikke meklingen, kan lønnsoppgjøret bli historisk. Det skal aldri før ha skjedd at det er blitt streik i et mellomoppgjør. Men så har det heller ikke vært en så sammensatt virkelighet å manøvrere i på mange tiår. Historisk lav kronekurs, høy inflasjon og økende arbeidsledighet er utfordrende. LO krever reallønnsvekst og økt kjøpekraft etter flere magre år, i tillegg til et lavtlønnstillegg. NHO vil på sin side beskytte konkurranseutsatt industri.

Særlig har utviklingen av lederlønningene provosert fagbevegelsen. På vei inn i forhandlingene har landets største bedrifter lagt fram sine årsoppgjør. Lønningene på flere titalls milioner er en rød klut for LO. Topplederne i næringslivet øker sin lønn langt mer enn vanlige ansatte. Toppene i oljebransjen økte sine inntekter med over 20 prosent. Ledere i industrien generelt økte med nesten 10 prosent. Arbeidstakere flest derimot fikk en lønnsøkning på 4,1 prosent. Kommuneansatte fikk til sammenligning 3,7 prosent, som var ramma for 2022-oppgjøret.

Gapet mellom topp og bunn øker i samfunnet. Det betyr at LO taper drakampen om verdiskapingen. Det er uholdbart. Det blir derfor stadig vanskeligere å være lojal mot frontfagsmodellen for mange og store arbeidstakergrupper når arbeidsgiversida åpenbart ikke klarer å styre sine medlemmer og direktører.

NHO må ta større ansvar for lederlønningene og bygge tillit. Noen kan ikke være likere enn andre.

