Et skritt i riktig retning

I forrige uke ble det kjent at Stavanger Universitetssykehus (SUS) må droppe tilbudet om en prostatatest som kan påvise kreft. Årsaken er at sykehuset må spare penger.

Hensynet til bunnlinja går dermed direkte ut over tilbudet til pasientene. Det er en kortsiktig løsning, som trolig vil koste mer på sikt. Denne prostatatesten er effektiv og nøyaktig – og mye billigere enn å behandle pasienten etter at han har fått påvist kreft.

Sånn er virkeligheten i helsevesenet. Sykehusene driftes som foretak.

Mandag fikk helseminister Ingvild Kjerkol overlevert Sykehusutvalgets utredning om hvordan norsk sykehus styres. Utvalget peker på store utfordringer, og kommer med en rekke forslag til hvordan situasjonen kan bli bedre.

Det viktigste grepet utvalget foreslår, er å gå bort fra innsatsstyrt finansiering, såkalt stykkprisfinansiering, som hovedmodell. Sykehusene bør heller få rammefinansiering, mener utvalget, der størrelsen og sammensetningen av befolkningen bestemmer hvor mye penger sykehus får.

På den måten håper utvalget at det kan bli mindre fokus på hvilke behandlinger som er mest lønnsomme.

Utvalget foreslår også å endre måten vi finansierer nye sykehus på. «Det er risiko for at nye sykehusbygg blir planlagt og dimensjonert ut fra hva man på kort sikt tror lar seg realisere innenfor eksisterende økonomiske rammer og planforutsetninger», skriver utvalget.

Slik ender vi med sykehus som ikke nødvendigvis er dimensjonert for framtidige behov. Dagens modell innebærer også at pasientene ofte får et dårligere tilbud under byggeprosesser, som gjør store innhogg i sykehusenes budsjetter.

Sykehusutvalgets utredning er på mange måter et oppgjør med styringsmodellen New Public Management, som har satt preg på offentlig forvaltning de siste 20 årene. Talende nok styres sykehusene våre etter en såkalt foretaksmodell.

Det er bare for regjeringen å lytte og lære til det utvalget bringer til torgs. Signalene fra helseminister Kjerkol tyder da også på at hun er lydhør, og at utvalgets innspill vil bli realisert.

Det vil være et helt nødvendig skritt i riktig retning for norske sykehus.

