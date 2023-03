Flyene som knytter landet sammen

I januar fortalte NRK om en familie i Finnmark som ikke hadde råd til å besøke besteforeldrene i Nordland. Prisen for to små barn og to voksne kom opp mot 50.000 kroner tur/retur Mehamn–Mosjøen.

Historien er ikke unik. Prisene for å reiser på kortbanenettet, flyrutene som knytter distriktene sammen med mer sentrale områder i landet, har nådd uholdbare nivå.

Det er store avstander i Norge, og det meste er nord, som kjent

Nå gjør regjeringen noe med situasjonen. Prisene på de såkalte FOT-rutene, altså rutene der staten kjøper inn tjenestene for å sikre et tilbud som ikke er kommersielt lønnsomt på egen hånd, blir halvert fra 1. april 2024, i forbindelse med utdeling av nye kontrakter på rutene.

I tillegg skal det sørges for mer tilgjengelighet fra Helgeland og nordover, og ny og bedre rutestruktur i Finnmark og Nord-Troms. Stord-Oslo tas inn i FOT-ordningen, og Røros lufthavn får fly som står parkert over natta, slik at flyginger ikke blir innstilt på grunn av morgentåka.

Dette er veldig gode nyheter, og et helt nødvendig grep fra regjeringen, som nå oppfyller et viktig løfte i Hurdalsplattformen – få dager før Senterpartiets landsmøte i Trondheim i helga.

Kortbanenettet er viktig også for store deler av Vestlandet. Når prisene blir så høye at folk i distriktene faktisk avskjæres fra muligheten til å reise til hovedstaden, for eksempel, er det et stort problem for et land som legger sin ære i å tilby så like vilkår som mulig landet over.

Vi må kutte i bruken av fly for å nå klimamålene. Kortbanenettet er likevel et unntak. Det går ikke tog lenger nord enn til Bodø, og veiforbindelsene til store deler av Vestlandet er ikke noe å skryte av. Kortbanenettet er helt avgjørende for folk i store deler av Distrikts-Norge.

Regjeringen varsler at den i neste anbudsrunde vil stille krav til nullutslipp-fly på kortbanenettet, men enn så lenge er ikke teknologien moden nok. Det kan ikke stå i veien for å knytte Norge sammen.

