Helt nødvendige ord

Det satt langt inne. Det krevde en avgjørelse i høyesterett, en hel uke med protester i og rundt departementer i Oslo, og nasjonal og internasjonal medieoppmerksomhet. Det tok mer enn 500 dager.

Det er bare ord, men det er viktige ord

Torsdag ettermiddag denne uka lot energiminister Terje Aasland (Ap) endelig de helt nødvendige ordene falle. Da beklaget Aasland på vegne av regjeringen overfor reindriftssamene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene. Vindparken på Fosen har en «vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur», erkjente Aasland.

Et halvt døgn senere innrømmet statsminister Jonas Gahr Støre et «pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen». Det skjedde etter et frokostmøte med reindriftsutøvere i distriktet.

Etter møtet understreket Støre at regjeringen har jobbet med dommen siden den kom, og at den vil sørge for at folkerettighetsforpliktelsene blir etterfulgt. Før han la til at de ikke blir det i dag.

Det er bare ord, men det er viktige ord. Innrømmelsene fra regjeringen kan være de første, nødvendige skrittene i retning av en forsoning og løsning i konflikten rundt vindparken og samiske rettigheter på Fosen i Trøndelag.

Sametingspresident Silje Karine Muotka anerkjente umiddelbart den utstrakte hånda fra Terje Aasland. «Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre», sa Muotka.

Det er fortsatt langt igjen til en løsning i konflikten om de 151 vindturbinene på Fosenhalvøya. Regjeringens innrømmelser er likevel et godt tegn. Sametingspresident Muotka omtaler dem som avgjørende for at man kan komme seg videre.

Vi håper det betyr at vi kan nærme oss en løsning i denne fastlåste saken. Verken samene, nasjonen Norge eller regjeringen kan leve med et pågående menneskerettighetsbrudd.

