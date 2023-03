Brennhet kandidat

Det har lenge blitt snakket om Tonje Brenna som kandidat til det ledige nestledervervet i Arbeiderpartiet. Denne uka bekreftet Brenna selv at hun vil ha vervet, etter at hennes eget fylkeslag, Akershus Ap, gikk inn for kandidaturet hennes.

Det er gode nyheter. Tonje Brenna er den nestlederen partiet trenger nå.

Tonje Brenna inn i partiledelsen kan være et første skritt på veien mot fornyelse og gjenreising av Arbeiderpartiet

Brenna er en samlende kandidat, som har støtte i store deler av partiet. Hun er med sine 35 år fortsatt en ung kvinne, som vil representere en fornyelse partiet sårt har behov for. Hun tilhører Utøya-generasjonen, som nå er voksen og bør finne sin plass i partiledelsen.

Til tross for alderen har Brenna gått gradene. Hun var generalsekretær i AUF, og har vært fylkesrådsleder i Viken. Hun er kunnskapsminister, og en sterk og tydelig stemme i et parti i krise.

Arbeiderpartiet klarer ikke å løfte seg på meningsmålingene. Torsdag fikk Jonas Gahr Støres mannskap enda en kalddusj, da en en meningsmåling i ABC Nyheter og Altinget ga en oppslutning på 16 prosent.

Den dystre situasjonen til tross: Arbeiderpartiet er i en luksussituasjon når det kommer til gode kandidater til posisjoner i ledelsen. Også tidligere nestleder og statsråd Hadia Tajik har meldt sin interesse for nestledervervet.

Et comeback i partiledelsen for Tajik bare ett år etter at hun måtte trekke seg på grunn av skatterot, er tilsynelatende for tidlig for mange i partiet. Signalene tyder på at Brenna står sterkere. Det må Tajik ta til etterretning. Så er det et åpent spørsmål hvor lenge Arbeiderpartiet har råd til å la en så sterk politiker som Tajik sitte som menig stortingsrepresentant.

Arbeiderpartiet trenger nye ansikter i ledelsen i en helt ukjent situasjon for partiet. Høyre er nå dobbelt så stort som Ap på flere meningsmålinger. Tonje Brenna inn i partiledelsen er kanskje et første skritt på veien mot gjenreising av Arbeiderpartiet.

