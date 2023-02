Skudd i Fosen

Natt til mandag ble tretten demonstranter fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund vekket, båret ut av Olje- og energidepartementet og kjørt til politihuset på Grønland. Med blålys. De hadde oppholdt seg inne i departementet siden torsdag.

Demonstrantene vil ha de enorme konstruksjonene revet, og det med rette

Det ser ikke bra ut når myndighetene bruker makt for å fjerne meningsmotstandere. Særlig ikke når det er ungdom med en svært god sak, og det sentrale spørsmålet i saken er statens egen manglende evne til å følge loven. Det er plausible sikkerhetsmessige grunner som oppgis for at demonstrantene måtte ut av bygningen, men den nattlige aksjonen gjør bare en svært vanskelig sak for regjeringen betydelig verre.

De 151 vindturbinene på Fosenhalvøya er sakens kjerne. Disse har norsk Høyesterett uttalt at er i strid med norsk lov. Utbyggingen «krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse» og er derfor satt opp ulovlig. Over 500 dager har gått siden rettens kjennelse, som kom bare dager før Erna Solberg etter åtte år måtte forlate regjeringskontorene. En stinkende sak ble lagt i den nye regjeringens fang. Og nå trår den panisk vannet. Den er i en håpløs situasjon, og satser på nye utredninger av de faktiske konsekvensene for samene og ditto forvaltningsvedtak. I praksis prøver regjeringen å komme seg rundt Høyesteretts dom.

Demonstrantene vil ha de enorme konstruksjonene revet, og det med rette. Men staten er en mektig motstander. Store ressurser er brukt på utbyggingen og det grønne skiftet roper på raske løsninger. Retrett på Fosenhalvøya vil ramme regjeringens politikk og grønne fremdrift. Derfor ønsker den å komme i posisjon til å fortsette med vindkraft og finne kompromisser med reindriftssamene. Det lokkes, vil vi tro, med store beløp for å løse konflikten.

Energiminister Terje Aasland (Ap) hevder at konsesjonene som ble gitt før høyesterettsdommen, er gyldige. Hvilket framstår som absurd når landets øverste rettsinstans sier at de ugyldige og at Norge bryter med menneskerettighetene. Aasland har flere ganger søkt dialog med Sametinget om å komme fram til en avtale som sikrer både turbiner og rein på Fosenhalvøya.

Torsdag møter statsråden sametingspresidenten i Finnmark. Også statsminister Jonas Gahr Støre har meldt sin ankomst i nord. I Oslo har demonstrantene lenket seg fast. Symbolverdien av monsterutbyggingen på Fosenhalvøya stiger for hver time som går. Maktbruken natt til mandag var svært uklok. Viljen til kompromisser stiger ikke. Altasaken fra 1970-tallet er ikke glemt.

