Equinor ute og hjemme

Fagbevegelsen står sterkt i Equinors norske virksomhet, men det stilles berettiget spørsmål ved selskapets holdning til fagorganisering ute i verden. Nettavisen E24 kan nemlig fortelle at det delvis statseide selskapet har hyret inn et fagforeningsfiendtlig selskap i USA. Utenfor New York skal Equinor anlegge vindkraft i stor stil, og i den forbindelse er det amerikanske firmaet Jackson Lewis engasjert.

Advokatfirmaet reklamerer med å kunne gi strategier «for å reagere effektivt og aggressivt på fagorganisering». Jevnlig arrangerer Jackson Lewis kurset «Hvordan bli fagforeningsfri». Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim kjenner seg ikke igjen i framstillingen som har kommet fram i E24. «Tvert imot så har vi lang tradisjon for godt samarbeid med fagforeninger både i Norge og internasjonalt», sier Eitrheim.

Staten har gitt klar beskjed.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har bedt Equinor om en orientering om saken. «Vi har god dialog med Equinor-styret», sier Vestre. Staten eier 67 prosent av Equinor, og selskapet sorterer under Vestres departement.

Stortingsrepresentantene Hadia Tajik (Ap) og Mímir Kristjánsson (Rødt) har reagert kraftig på bruken av det aktuelle advokatfirmaet. Tajik mener det er uakseptabelt at Equinor legitimerer fagforeningsknusing. Kristjánsson forlanger at Equinor kvitter seg med Jackson Lewis.

Næringsministeren gjør det klart at han ikke vil instruere Equinor i slike spørsmål, men det er interessant å merke seg hva som står i Eierskapsmeldingen som torsdag ble behandlet i Stortinget. Her forventes det at statlig eide selskap «oppfordrer egne ansatte til å organisere seg og fremmer retten til fri fagorganisering i leverandørkjeden». Staten har gitt klar beskjed.

På spørsmål om Equinor kommer med en slik oppfordring i USA svarer Pål Eitrheim følgende: «Det varierer litt i ulike markeder ut fra hvordan forholdene er tilrettelagt». Samtidig poengterer Eitrheim at Equinor har en generell positiv holdning til fagorganisering. Men en oppfordring kommer det altså ikke i alle sammenhenger. Det er skuffende.

Ledelsen i den amerikanske lønnstakerorganisasjonen AFL-CIO var nylig i Norge og besøkte Equinor, LO og næringsminister Vestre. «Vi håper at de norske selskapene tar med seg de norske holdningene inn i sine virksomheter i USA», sa lederen Liz Schuler til FriFagbevegelse. Næringsministeren sa at den norske modellen burde ha vært eksportert til hele verden.

Equinor-sjef Opedal bør starte med å oppfordre alle sine ansatte, ute og hjemme, til å organisere seg. Det må være samsvar mellom liv og lære. Og så bør han være mer nøye med å sjekke holdningene til advokater som hyres inn. Slik kan Equinor gå foran som et godt forbilde.

