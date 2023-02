Equinors frakturering

Fracking er forbudt i de fleste europeiske land. Denne måten å utvinne olje og gass på er omstridt fordi den kan forårsake forurensing av jordsmonn og grunnvann. Metoden kan også bidra til lokale jordskjelv.

Lenger hjemmefra driver vårt nasjonale energiselskap Equinor med fracking i stor skala. Equinor driver 72 fracking-anlegg i USA, og noen anlegg i Argentina. Det vil de fire partiene Venstre, MDG, SV og Rødt sette en stopper for. De krever nå at Equinor trekker seg helt ut av fracking-virksomheten i Amerika.

Russlands krig har synliggjort hvor sårbare vi er når energitilgangen strupes

I dag skal Stortinget diskutere den nye eierskapsmeldingen fra regjeringen. Denne handler om hvordan staten skal forvalte sine selskaper fremover. Equinor er blant de aller viktigste av disse statlige selskapene.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er tydelig på at han vil at staten blir en mer aktiv eier. Han vil også stille sterke forventninger om bærekraft, klima og natur. SV og Rødt har spurt om det innebærer at Vestre vil instruere Equinor om å trekke seg ut av fracking-virksomheten.

Vestre viser til styret i Equinor i sitt skriftlige svar. Det betyr ikke at saken stanser der. Venstres Alfred Bjørlo varsler at han vil benytte diskusjonen om statens eierskap til å ta opp Equinors fracking i Stortinget. MDGs Rasmus Hansson slår på sin side fast at fracking-motstanderne vil få rett, enten staten og Equinor vil eller ikke. Fracking er uansvarlig og tilhører fortiden, slår han fast.

Fracking av gass utgjør en tredjedel av all utenlandsvirksomhet til Equinor. Selskapet selv avviser at virksomheten er mer miljøskadelig enn annen produksjon av fossil energi, og påpeker at skifergass og skiferolje er viktig i energimiksen i en verden preget av energikrise.

Det går an å følge det argumentet. Russlands krig har synliggjort hvor sårbare vi er når energitilgangen strupes. Vi sier oss likevel enig med de fire partiene som vil ha stans i fracking-virksomheten. Fracking er en solnedgangsindustri. Equinor bør finne mer solide bein å stå på.

