Regjeringen mot strømmen

Regjeringen til Jonas Gahr Støre innførte tidlig en strømstøtteordning for å skjerme husholdningene mot de høye strømprisene. Ettersom strømpriskrisen har bitt seg fast, har regjeringen endret ordningen for å gjøre den mer treffsikker.

Kritikken har haglet, fra høyre og venstre i det politiske landskapet og i tradisjonelle og sosiale medier. Nå har regjeringen gjort endringer i strømstøtten som viser at de har lyttet til kritikken. Likevel fortsetter klagekoret.

Regjeringen viser med de nye grepene at den lytter til kritikken

Strømstøtteordningen har, grovt forklart, gått ut på at staten dekker 80 eller 90 prosent, avhengig av årstiden, av strømprisen over 70 øre. Støtten beregnes nå ut fra månedlig gjennomsnittspris. Moms og andre avgifter kommer på toppen.

Spesielt snittberegningen har fått mye kritikk. I måneder med variabel strømpris, har denne utregningsmetoden innebåret at den reelle strømstøtten har vært langt lavere enn 80 eller 90 prosent.

Regjeringen legger nå om til en ordning der støtten baseres på strømprisen time for time. Staten skal også dekke 90 prosent av strømprisen hele året. Det vil komme husholdningene til gode. Ordningen skal gjelde ut 2024.

Reaksjonen fra opposisjonen er slakt. «Mageplask», sier KrF. «Holder ikke», sier Frp, mens Høyre og Venstre etterlyser mer kraftutbygging og satsing på ENØK. Rødt omtaler omleggingen som «småtteri».

Vi mener det er grunn til å rose regjeringen for disse grepene. Når Støre & co. dessuten legger om innretningen på fastprisavtalene for næringslivet i tråd med ønsker fra bedriftene, blir det bare effektmakeri når opposisjonen later som om ingenting har skjedd.

En mer grunnleggende kritikk har gått på at vi har en sosialdemokratisk regjering som ikke griper inn i prissettingen av kraften, og ikke vil regulere eksporten til utlandet. Også dette svarer regjeringen nå på.

Et nytt strømprisutvalg får et kraftfullt mandat. Det skal blant annet utrede om det kan opprettes et eget prisområde rundt kablene til utlandet, og hvorvidt vi kan redusere eksporten om nasjonale hensyn tilsier det.

Det er forståelig at det er vanskelig å treffe på innretningen av støtten i en krisetid. Regjeringen viser med de nye grepene at den lytter. Endringene i strømregimet er gode nyheter, som regjeringen fortjener ros for.

