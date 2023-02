Fotballens homoproblem

Det spiller ingen rolle hvor mange ganger de får bot. I omtrent hver eneste kamp det mexicanske fotballandslaget spiller, brøler supporterne «puto» når motstandernes målvakt spiller ut ballen. Det spanske ordet er stygg slang for homofil.

Det skjedde senest under fotball-VM i Qatar. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) straffet mexicanerne med bot og én hjemmekamp uten publikum. Det har de gjort før, uten at det hjelper.

I liberale Norge venter vi fortsatt på den første spilleren som våger å stå åpent fram som homofil

Tydeligere kan knapt homofobien i fotballen uttrykkes. Det vakre spillet er blitt langt mer inkluderende, men altfor mange kamper i altfor mange land preges fortsatt av homofobiske skjellsord.

Det er derfor forståelig at så godt som ingen mannlige fotballspillere har tatt kostnaden ved å stå åpent fram som homofil. Desto mer gledelig er det at den tsjekkiske toppspilleren Jakub Jankto nylig publiserte en video på Twitter der han sa at han var lei av å gjemme seg. Jeg er homofil, sa han, og la til at han ønsker å leve i frihet og uten fordommer.

Det er både flott og imponerende at Jankto, som har 45 kamper for det tsjekkiske landslaget og spiller i storklubben Sparta Praha, står fram. Han skal ha ros for sitt mot.

Det er samtidig nedslående at dette er en god nyhet. Det er vanskelig å leve som åpent homofil i toppfotballen. I liberale Norge venter vi fortsatt på den første mannlige spilleren som våger å stå åpent fram.

Fotballen har tatt noen institusjonelle grep. Flere kamper i Eliteserien og Toppserien for kvinner spilles med hjørneflagg i regnbuens farger. Kampanjer som «Fotball for alle», som feirer kjærlighet og mangfold, er viktige innslag.

Samtidig er det ikke lenger siden enn 2014 at Norges Fotballforbund nektet supportere å ta med regnbueflagget inn på Ullevål stadion. Da er det lett å forstå at det ikke er enkelt å stå fram som åpent homofil i fotballen, heller ikke i Norge.

Det er å håpe at Jakub Jankto vil være en banebryter. Vi ser fram til å ønske velkommen den første norske fotballspilleren som står fram som homofil.

