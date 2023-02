Tragedien i Midtøsten

04.17 natt til mandag ble Tyrkia og Syria rammet av et kraftig jordskjelv. Skjelvet ble målt til 7,8 i styrke på Richters skala. Episenteret lå i det sørøstlige Tyrkia, nær grensen til Syria. Per onsdag formiddag er mer enn 9500 mennesker bekreftet omkommet. Det fryktes at det endelig tallet vil ligge over det dobbelte. Titusenvis av mennesker er skadd.

I kriser er ingenting viktigere enn å vise medmenneskelighet

Mer enn 11.000 bygninger i Tyrkia skal ha kollapset, ifølge tyrkiske myndigheter. Mange mennesker er fanget i ruinene. Det er kuldegrader og snø flere steder i det rammede området, der det blant annet bor millioner av flyktninger fra Syria og andre krigsrammede områder.

Hjelpearbeidet i Syria er vanskelig på grunn av sanksjoner etter mange års krig i landet. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har på sin side erklært unntakstilstand i tre måneder i de jordskjelvrammede delene.

Norge bidrar med 150 millioner kroner i støtte til Tyrkia og Syria. Pengene gis til FN, Røde Kors og de store norske hjelpeorganisasjonene. Det kan bli mer, varsler regjeringen. Det bør det bli.

[ Dagsavisen mener: Manchester City er i trøbbel. Det er gode nyheter for fotballen ]

Det er et godt tegn på medmenneskelighet at vi som nasjon setter politisk uenighet til side. Tyrkias president Erdogan er ingen populær mann i vesten etter hans trenering og forsøk på å nekte Sverige som Nato-medlem, glidningen mot stadig mer autokrati og behandlingen av den kurdiske minoriteten.

Det er selvsagt underordnet når tusentall uskyldige mennesker ligger fastklemt i ruinene i vinterkulden.

Stilt overfor naturkatastrofer av slike omfang, er det lett å bli lammet. Det er ingen vi kan peke på som sitter med ansvaret. Det vi kan gjøre, er å gi.

Hjelpeorganisasjonene jobber på høygir og tigger om penger for å kunne bidra i den forferdelige situasjonen i Midtøsten. Det må være vanskelig tider for mange her hjemme. Det aller meste blekner likevel i forhold til situasjonen i de jordskjelvrammede områdene.

Vi vil derfor oppfordre alle til å bidra med det de kan. I kriser er ingenting viktigere enn å vise medmenneskelighet.

[ Dagsavisen mener: Regjeringen gjør det eneste rette og gir 75 milliarder til Ukraina ]

[ Kjell Werner: Regjeringen bør droppe moms på strøm ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen