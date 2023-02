Flyr ut av tida

Rekka av mislykkede forsøk på å hogge inn i markedet for reisehungrige nordmenn begynner å bli lang. Denne uka føyde Flyr seg inn i historien. Årsakene til den uoverstigelige turbulensen er sammensatte. Litt uflaks, men også en god del udyktighet.

Det var ingen tro på at Flyr-eventyret skulle ende godt

Det er en tragedie at rundt 400 ansatte nå mister jobben i flyselskapet. Det er også leit for de mange tusen som får sine reiseplaner kastet om på. Noen sitter også strandet i utlandet og må komme seg hjem med et annet selskap. Men heldigvis, det går alltid et fly.

Flyr kom på vingene etter pandemiens herjinger sommeren 2021, og så muligheter da Norwegian hadde enorme problemer og var truet med konkurs. Men Norwegian manøvrerte seg mot alle odds trygt gjennom stormen. Det ga Flyr helt andre forutsetninger. Da måtte det rå konkurranse til for å få fotfeste i det norske markedet. Norge ble raskt gitt opp til fordel for ruter sør i Europa.

Denne konkurransen hadde ikke Flyr krefter til. Det vil si penger til. 2021 ga et underskudd på 437 millioner kroner. Forsøk på å hente inn friske penger mislykkes, og her ligger problemet. Det ble hentet inn for lite penger ved oppstarten. Da var mulighetene gode og renta lav. Når selskapet fikk motvind og de økonomiske betingelsene endret seg i samfunnet, var det ikke risikovillighet nok blant kapitaleierne. Det var ingen tro på at Flyr-eventyret skulle ende godt. Til tross for stor tilfredshet blant kundene, har selskapet tjent penger bare i én måned.

Etter knappe to år begjærte Flyr seg konkurs på tirsdag. Det er leit for de berørte, men forteller også hvor vanskelig det er å presse seg inn i det norske markedet. På de mest populære rutene er det svært trangt, og lønnsomheten dårlig. Nå vil prisene på flybilletter stige som en konsekvens av mindre konkurranse. Det er ikke bare et onde.

For lave priser gir urimelig press på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Og ikke minst er flytrafikk en betydelig faktor i de alvorlige klimautfordringene vi står overfor. Flytrafikken må reduseres skal vi få ned våre totale utslipp av skadelige klimagasser. Høyere priser på ikke-nødvendige fritidsreiser til Sør-Spania, påkaller derfor ingen tårer hos oss.

