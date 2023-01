To år med Joe

Det er i disse dager to år siden president Joe Biden ble sverget inn foran Capitol i Washington. To år med Biden har gitt sårt tiltrengt opplevelse av stabilitet og orden til USA, og med det verden.

Til tross for verdens mange pågående kriger og kriser, er USA gjenkjennelig og forutsigbart igjen. Det er Joe Bidens største bidrag. Uro og usikkerhet er ikke blitt til kaos.

Biden har vært president i svært krevende tider

Hans aller viktigste oppgave var å slå Donald Trump i valget 2020. Det lyktes han med. Han og Demokratene slo Trump og hans støttespillere igjen i mellomvalget 2022. Resten er nærmest en bonus. Joe Biden stoppet en hurtigvoksende amerikansk svulst, og for det vil hans navn bli stående i historien.

Biden overtok et delt Amerika og la ut på en forsoningens vei. Det er ikke gjort ved vedtak å skape et mer samlet USA, men ved ord og handling har han vist at han er alle amerikaneres president.

Han tok over ansvaret midt i pandemiens herjinger, og ledet landet ut av krisa. Han fikk en internasjonal krise i Ukraina i fanget, men har bidratt til å samle Europa og har vært entydig på at demokratiet har USA i ryggen. Ukraina er ikke i tvil om hvem de aller mest har å takke for sin frihet.

I kjølvannet av invasjonen av Ukraina har det fulgt en galopperende, global inflasjon. Biden kan nå se tilbake på seks suksessive måneder med redusert prisvekst. Samtidig som det nå skapes langt flere jobber enn under Trump, og ledigheten har ikke vært lavere på 50 år.

Store, kostbare reformer er loset gjennom kongressen. Det satses stort på infrastruktur, på grønn industri og på amerikanske arbeidsplasser. Det siste er bra for USA, men utfordrer internasjonal frihandel og forholdet til EU.

Biden har vært president i svært krevende tider. Hans administrasjon har taklet mange kriser, satt ny kurs for landet fremover og håndtert en svært urolig internasjonal sikkerhetspolitisk situasjon med Kina og Russland som store utfordringer.

USA er i gode hender, men det koster, og landets selvpålagte gjeldstak er nådd. Hvis ikke kongressen, der republikanerne har flertallet, går med på å løfte dette, vil USA få store problemer med å drive den føderale staten. Det vil kunne forplante seg til en global finanskrise. Det vil kunne skape kaos, for USA og for verden.

President Biden ble 80 år i november. Vinner han valget i 2024, vil han være 86 når han fratrer. Selv om han har styrt USA godt disse to årene, er det ikke sikkert at det er klokt av han å gå for gjenvalg. Naturen går dessverre sin ubønnhørlige gang og det amerikanske presidentembetet er ekstremt krevende.

