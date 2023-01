Vær åpen om sykehjemskø

Helsedirektoratet bringer ikke lenger statistikk om hvor mange som venter på sykehjemsplass. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud karakteriserer det som «kjempealvorlig» at vi ikke lenger vet hvordan det faktisk står til i eldreomsorgen. Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) understreker at det ikke dreier seg om ventelister i tradisjonell forstand og at listene derfor har gitt et falskt bilde.

Det var Fremskrittspartiet som under Erna Solbergs regjering fikk gjennomslag for at det skulle offentliggjøres tall fra kommunene som viser en form for sykehjemskø. Siden 2018 har slike tall blitt innrapportert fra kommunene tre ganger i året og så offentliggjort samlet av Helsedirektoratet.

Regjeringen har gitt Frp er billig argument.

Den siste statistikken, som er fra august i fjor, forteller at det da bodde 743 pleietrengende i eget hjem i påvente av langtidsplass. 410 personer sto samtidig på venteliste for korttidsopphold. Siden den gang har ikke statistikken blitt oppdatert. Verken Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet har bruk for statistikken. Kostnadene med statistikken – målt i ressursbruk – er større enn nytteverdien.

Nordmenn som har kvalifisert behov for sykehjemsplass eller plass i bolig med særlig tilrettelagt kommunal heldøgnsoppfølging har krav på å få dette. Kommunene er ikke pålagt å gi dette tilbudet til dem som kan bo hjemme og altså ikke umiddelbart trenger plass. Disse pasientene står dermed på en lokal liste. Statssekretær Rønning-Arnesen innrømmer at denne lista kan ha stor verdi for lokalpolitikerne.

[ Lars West Johnsen: Gunhilds verden av i går. ]

Men regjeringen vil ikke ha noen nasjonal oversikt basert på de samme listene. Dette vil ifølge statssekretæren innebære en unødvendig rapportering som kommunene bør slippe å utføre. Hun varsler at i løpet av året vil det kommunale pleieregisteret bli bedre. Da vil den aktuelle rapporteringen skje automatisk og samtidig gi et bedre og riktigere bilde av situasjonen.

Eldreomsorg er mye mer enn bare sykehjemsplasser. Hjemmebasert omsorg er en like viktig tjeneste. Derfor bærer det galt av sted når debatten går på Fremskrittspartiets premisser og Bård Hoksrud nærmest manisk peker på sykehjem som løsningen.

[ Kjell Werner: Vi når snart rentetoppen. ]

Men det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen ikke vil offentliggjøre nasjonal statistikk over ventelister for sykehjemsplass. De aktuelle listene gir riktignok ikke et fullt ut dekkende bilde over situasjonen, men siden ventelistene har stor verdi lokalt må de da også ha verdi nasjonalt.

Det virker som at regjeringens folk forsøker å legge lokk på en debatt som naturlig hører hjemme i årets lokalvalgkamp. Problemet er at regjeringen har gitt Frp et billig argument. Beviselig hemmelighold er nemlig servert på sølvfat.

Ved å ta kontakt med lokale partifeller kan Hoksrud enkelt lage sin egen nasjonale statistikk. Det vil ikke overraske om også ivrige journalister gjør et tilsvarende gravearbeid. Regjeringen taper ansikt når sminken renner av.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen