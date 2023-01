Bom stopp for toget

Det går ikke på skinner for norsk jernbanepolitikk. Skinnegangene som brer seg utover landet er for få, for dårlig utviklet og for gamle. Derfor klarer ikke toget å konkurrere med fly, selv ikke på distanser som egner seg minst like godt for effektive togreiser som transport i lufta.

Det største problemet er underinvesteringer over tiår, både til vedlikehold og nye satsinger. Erna Solbergs borgerlige regjering ville reformere seg ut av problemene med jernbanen, og skapte et mylder av nye selskaper. Regjeringen Støre vil reversere flere av Solbergs grep i retning en mer privatisert jernbane. Det er bra.

Likevel skulle vi gjerne sette større vilje til virkelig å investere i tog i Norge og bringe jernbanenettet vårt inn i det 21. århundre.

Investeringer på rundt 37 milliarder kroner til Follobanen er et forsøk på nettopp det. Dessverre har åpningen av Follobanen føyd seg inn i rekken av nedturer rundt transport på skinner i Norge. Banen ble formelt åpnet 12. desember. 20. desember ble banen stengt på grunn av en brann i et koblingshus. Det samme skjedde igjen lille julaften. Nå er banen stengt på ubestemt tid.

Bane NOR kan ikke si noe konkret om når banen igjen vil åpne. Det som er helt sikkert, er at pendlere til Oslo ikke kan glede seg til en mer effektiv togreise når de i dag kommer tilbake på jobb etter juleferien.

Folk må snarere belage seg på køer og kaos. Det går mye produktivitet tapt for samfunnet når den splitter nye tunnelen ikke kan tas i bruk som planlagt, og det skaper store problemer for mange.

Det haster med å løse det tekniske problemet som gjør at det nye praktanlegget står ubrukt. Vi er selvsagt enige med samferdselsministeren når han sier at det er første prioritet nå. Når det er på plass, må vi løfte blikket og tenke nytt og større om jernbanens rolle i framtidens Norge.

Om vi mener alvor med det grønne skiftet, må passasjerene ned fra lufta og over på skinnene. Da tåler vi dårlig slike farser som Follobanen er i ferd med å utvikle seg til.

