Skritt i riktig retning

Mandag vedtok Stortinget å stramme inn på retten til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Regjeringen varslet samtidig innleieforbud i byggebransjen i Osloområdet.

Dette er en stor seier for fagbevegelsen og norske arbeidstakere – og for landet. Storrengjøringen i arbeidslivet som statsminister Jonas Gahr Støre har lovet, er godt i gang.

Det er all mulig grunn til å feire at vi har tatt enda et skritt på veien mot et mer seriøst arbeidsliv.

Det var regjeringen Bondevik som åpnet dørene for bemanningsbransjen da den satte ned Blaalid-utvalget i 1998. Utvalget skulle se på muligheten for å tillate privat arbeidsformidling i Norge – altså om bemanningsbransjen skulle få friere tøyler. Fra 1. juli 2000 ble det fritt fram for å leie ut arbeidskraft.

Siden har utviklingen fått fort. Ved utgangen av 2020 var det registrert 6607 bemanningsforetak i Norge.

Dette har endret maktforholdene i arbeidslivet. Den norske modellen er basert på et en til en-forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Både arbeidstaker og arbeidsgiver har organisasjoner som representerer dem.

Åpningen for bemanningsbyrå førte til at mange arbeidstakere har havnet i et trekantforhold: Bemanningsbyrået står i en ende, arbeidsgiver i et annet – og arbeidstakeren i det tredje. Det svekker arbeidstakersiden at stadig flere blir isolert på den måten.

Bruken av innleie undergraver faste stillinger og gjør arbeidslivet mindre seriøst. Hele fagområder forsvinner når bedrifter ikke tilbyr lærlingplasser og ungdommer velger seg bort fra yrker med dårlige utsikter til fast jobb. Nå har flere bemanningsbyrå blitt så sterke at de aktivt rekrutterer fast ansatte i helsevesenet, slik NRK meldte mandag.

Det er dette regjeringen og et flertall på Stortinget nå gjør noe med. Det gjenstår fortsatt noen hull etter mandagens vedtak. Det åpnes for unntak for hele bransjer, som landbruk og eventbransjen, og helsevesenet vil også ha muligheter til å omgå deler av regelverket.

For mange unntak vil uthule regelverket og gjøre det vanskelig å oppnå målet: Et arbeidsliv der faste ansettelser er normen i alle bransjer. Det er likevel ingen tvil om at mandagens vedtak er gode nyheter.

