Vi må ikke sove

«Høyreekstremt nettverk mistenkes for å ha planlagt statskupp i Tyskland». Overskriften er ikke sakset fra 1920-tallets Tyskland, men fra denne ukas nyheter. Landets høyreekstreme, voldelige krefter hviler ikke. De mener alvor.

Det er vilje til å kaste om på samfunnsordenen med våpen i hånd

Det er kommet mange avsløringer de siste årene av høyreekstreme innen tysk politi og militære. Den tyske sikkerhetstjenesten la i 2019 oktober fram en rapport som avdekket 377 tilfeller av høyreekstremisme blant tysk politi, tollvesen og etterretning i de tre foregående årene. Sommeren 2020 ble en militær spesialstyrke oppløst på grunn av nazistisk atferd og sympatier. Store mengder ammunisjon og eksplosiver var på avveie.

Det er likevel svært oppsiktsvekkende at tysk sikkerhetstjeneste onsdag avslørte at den såkalte Reichsbürger-bevegelsen hadde konkrete planer om å gjennomføre statskupp. Reichsbürgerne, riksborgerne, anerkjenner ikke den moderne tyske staten, og ønsker å gjenopprette et førkrigs-Tyskland. Det er i denne sammenheng verdt å minne om angrepet på Kongressen i Washington. Forsøk på udemokratisk maktovertakelse i både USA og Tyskland de siste to årene, bør bekymre.

Organisasjonen ble stiftet i 1985 og er blitt sett på som kuriøs og relativt ufarlig. Den teller i dag over 21.000 medlemmer og har vokst seg langt sterkere gjennom pandemiens uro. I 2018 ble det avslørt at bevegelsen jobbet for å forberede «Dag X», der den ved hjelp av paramilitære grupper skulle velte den tyske regjeringen. Tidligere i år ble fire medlemmer arrestert for å ha planlagt et kupp. Og denne uka gikk 3000 politifolk til aksjon på et hundretall adresser og arresterte den antatte lederen, en tysk adelsmann, samt et titall andre. Blant dem folk i eller med bakgrunn fra militæret og med tilgang til våpen.

Planen var mest sannsynlig urealistisk. Men dette viser at det er vilje til å kaste om på samfunnsordenen med våpen i hånd. Det er en bekreftelse på at ekstreme høyrekrefter virker i skyggene, med drømmer om å velte demokratiet. Det ytterliggående tyske nasjonalistiske partiet AfD fikk nesten fem millioner stemmer ved valget i 2021. Ønsket om et annet Tyskland lever.

Tysklands historie har nettopp vist at marginale krefter med stort voldspotensial kan vinne fram. Det kan skje igjen hvis vi ikke følger med, hvis vi ikke tar disse miljøene på fullt alvor.

