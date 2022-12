Mangel på solidaritet

Norge bidrar til Ukrainas forsvarskamp mot den russiske invasjonen med våpen og annet utstyr. Vi bidrar også med økonomisk støtte. Men regjeringen sier nei til å bidra med tollfrihet for ukrainske varer. Det er vanskelig å forstå.

I en innstilling fra finanskomiteen på Stortinget ber de største opposisjonspartiene regjeringen om å innføre tollfrihet for varer fra Ukraina. Partiene Høyre, Venstre, Frp, Rødt og MDG går inn for en slik tollfrihet.

Vi hjelper Ukraina – men bare så lenge det ikke kan koste oss selv noe

Forslaget i finanskomiteen kommer på toppen av en bønn fra den ukrainske regjeringen i sommer, der den ba Norge om å fjerne toll på ukrainske varer i ett år. Regjeringen har fortsatt ikke svart bekreftende på henvendelsen.

Ukraina har også kontaktet Efta-landene med sin bønn om å fjerne tollen. Norge har blitt kalt en brems i forhandlingene av andre Efta-land.

Det er ikke snakk om store summer her. Norge importerte i fjor varer for rundt 700 millioner kroner fra Ukraina. Bare varer for 40 millioner kroner var tollbelagte. «Det har liten betydning for deres økonomi, men stor påvirkning på vår», har en av rådgiverne i den ukrainske presidenten Vlodoymyr Zelenskyj uttalt til Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for den norske motstanden mot tollfrihet skal være at Senterpartiet frykter et økt trykk på ukrainske produkter også på lang sikt. I klartekst: At ukrainske landbruksprodukter skal true den norske bonden.

Vi har forståelse for behovet for å beskytte norske bønder mot konkurranse fra land med lavere kostnader og andre krav til dyrevelferd og lønninger. Vi klarer likevel ikke å følge regjeringens argumentasjon i dette spørsmålet. Ukraina er under angrep, og ber om vår hjelp. Men vi stritter imot.

Regjeringen får støtte fra KrF og SV. SV skjuler seg bak at partiene bak forslaget ikke har tatt kontakt med dem for å finne en løsning som partiet kan bli med på. Det kan være noe i det. Signalet fra de rødgrønne partiene og KrF er like fullt uheldig. Vi hjelper Ukraina – men bare så lenge det ikke kan koste oss selv noe.

Det er fortsatt mulig å redde ansikt. Efta-landene og Ukraina skal møtes før jul for å forhandle om saken. Vi håper regjeringen kjenner sin besøkelsestid og snur i dette spørsmålet.

