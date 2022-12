Støre møter seg selv i svingdøra

To nye statssekretærer er utnevnt ved Statsministeren kontor. Halvard Hølleland kommer fra tilsvarende stilling i Kunnskapsdepartementet, mens Kristoffer Thoner kommer inn igjen fra konsulentselskapet McKinsey. Statsminister Jonas Gahr Støre har allerede snublet i egne bein.

Det amerikanske selskapet McKinsey kan ikke være mektigere enn Statsministerens kontor.

Det har lenge vært en stor diskusjon om svingdøra i norsk politikk, mellom PR- og påvirkningsindustrien og politiske verv og stillinger. I opposisjon har Arbeiderpartiet og statsministeren vært tydelige på hva de mener om disse innleide partikonsulentene som går fram og tilbake mellom betalte oppdrag og politikk.

I 2014 sa Støre at «det byr meg imot» om at tidligere politikere selger sin kompetanse til miljøer som nettopp spesialiserer seg på politisk påvirkning. I 2018 da Arbeiderpartiet var i opposisjon, var de prinsipielt svært opptatt av åpenhet og habilitet når Høyre-regjeringen hentet inn politiske operatører fra jobber med kundeforhold.

Da mente Arbeiderpartiet at det måtte være opplysningsplikt om tidligere kundeforhold og at dette skulle gjelde to år bakover i tid. Ikke bare skulle foresatte i det politiske systemet vite, men meroffentlighet skulle gjelde. Også regjeringspartner Senterparti har vært forbilledlig klare når det gjelder prinsippene.

Det er derfor ikke rart at det blir støy rundt Støres utnevnelse av sin tidligere rådgiver Thoner som ny statssekretær. For Thoner vil ikke, og kan sikkert ikke, opplyse noen om hvem han har jobbet med. Annet enn at to av kundene har hovedkontor i utlandet. Mens man under Solberg-regjeringen måtte opplyse øverste leder i departementet om hvem man hadde jobbet med, får man under Støre unntak. Ingen får vite. Det er helt opp til Thoner å vurdere sin habilitet, og han kan ikke rådføre seg med noen.

Dette henger selvsagt ikke sammen med det Arbeiderpartiet mente i opposisjon, og Støre møter seg selv brutalt i svingdøra. Det er knapt til å tro at Støre og hans mange rådgivere ikke har evnet å stille spørsmålet: Hvordan vil det se ut? Og ikke evnet å forestille seg at det må bli bråk av at Kristoffer Thoner får en stilling ved SMK på premisser man ikke ville akseptert fra sine politiske motstandere.

Dette må ryddes opp i. Det amerikanske selskapet McKinsey kan ikke være mektigere enn Statsministerens kontor. Skal Thoner fortsette i stillingen, må noen faktisk vite hvem han har hatt forpliktelser overfor. Thoners kundeliste må bli kjent av hans foresatte eller så må Støre finne seg en ny pressesekretær.

