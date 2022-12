Mye skrik for lite olje

Tirsdag kveld i forrige uke innkalte SV, Ap og Sp til pressekonferanse i Stortingets vandrehall. Der kunngjorde de at de er blitt enige om statsbudsjettet for neste år. I tråd med hva SV tidligere har sagt, dreide det seg heller ikke denne gangen bare om penger. Et av SVs viktigste gjennomslag var at den 26. konsesjonsrunden for leting etter olje og gass ikke blir utlyst. Ikke neste år, ikke året etter det, og heller ikke i 2025. Altså en seier som varer perioden ut.

Dette er ikke så dramatisk som enkelte forsøker å fremstille det som. Det gjør LOs skarpe reaksjon enda mer uforståelig.

LO har av en eller annen grunn bestemt seg for å angripe budsjettpartnerne på akkurat dette punktet. Et Ap i uvær kunne kanskje ha trengt noen vennlige ord fra fagbevegelsen, for eksempel om fattigdomspakken eller den varslede solidaritetspakken til Ukraina. I stedet er det LO-leder Peggy Hessen Følsvik uttalelse om at utsettelsen er et «uheldig signal» som har fått mest oppmerksomhet.

SV har på sin side solgt inn dette gjennomslaget som en gedigen miljø- og klimaseier. Vi er helt enige i at det var klokt å utsette – i realiteten avlyse – 26. konsesjonsrunde. Forhåpentligvis markerer dette slutten på nummererte konsesjonsrunder. Å sette i gang leting etter olje som skal pumpes opp om et par tiår, gir ingen mening når verden er på full fart inn i en grønn energiomstilling. Alle forstår at mengder med fossilt brennstoff må bli liggende i bakken og under havoverflaten dersom vi skal ha et håp om å nå 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen.

Realiteten er like fullt at dette var en lavthengende frukt for SV. På side 25 i Hurdalsplattformen står det at leting i denne stortingsperioden hovedsakelig skal skje «gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder» – de såkalte TFO-ene, som utlyses utenom de nummererte rundene. Dette er også det klart viktigste for bransjen selv.

