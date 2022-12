Fornuftig om høyere utdanning

Denne uka la et offentlig utvalg fram sine forslag til endringer i opptakssystemet for høyere utdanning. Flere av forslagene vil innebære kraftige omlegginger av inngangsporten til studier på universitet- og høyskolenivå. Det er forfriskende – og helt nødvendig.

Utvalget ble satt ned av daværende statsråd Henrik Asheim (H) i fjor, og ledet av tidligere Arbeiderparti-politiker Marianne Aasen. Det foreslår blant annet å fjerne alle alders- og tilleggspoeng, at karakterer som er forbedret etter endte videregående skolegang ikke skal telle i opptaket, samt fjerning av kjønnspoeng, som skal erstattes av en kjønnskvote.

Vi får ikke bedre kandidater av denne kampen for å forbedre karakterene.

Tanken er å få bukt med en situasjon der mange bruker årevis på å ta opp fag for å komme inn på populære studier som medisin, som får urealistisk høye karakterkrav som inngangspris.

Det ligger et klasseperspektiv i dette: Hvem er det som har råd til å bruke flere år på å ta opp igjen fag etter videregående skole? En innvending er at graden av modenhet på videregående skole varierer. Noen trenger litt mer tid på å bestemme seg. Utvalget ønsker å bøte på dette ved å opprette en opptaksprøve for 20 prosent av studieplassene.

Også dette er en forfriskende tanke. Her har utvalget sett til våre naboland, som ikke har en tradisjonen med at ungdommer tar opp fag for å nå karakterkrav. Den foreslåtte opptaksprøven ligner på den svenske «Högskoleprovet», der en test av ulike faglige kunnskaper legges til grunn.

Utvalgsleder Marianne Aasen sier til VG at «alder trumfer kompetanse» med dagens lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter. Vi får ikke bedre kandidater av denne kampen for å forbedre karakterene. Det er et syn vi deler.

Signalene fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er at han stiller seg bak utvalgets arbeid. Det er positivt at statsråden har vilje til å tenke nytt om høyere utdanning og forskning. At han stiller seg bak et utvalg nedsatt av en statsråd fra Høyre er også et godt tegn. Det øker sjansen for ny politikk på feltet.

Aasen-utvalgets forslag forenkler og effektiviserer opptaksprosessen til høyere utdanning, og det gir flere muligheten til å nå fram. Vi stiller oss bak hovedlinjene, og håper de blir satt ut i livet etter en bred offentlig debatt.

