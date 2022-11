Terrorstaten Russland

Den russiske strategien er å knuse alle vilkår for liv for den ukrainske sivilbefolkningen. Bare kriminelle drapsmenn kan føre en slik krig. Mens verdens oppmerksomhet er rettet mot Qatar og fotball-VM, har krigen i øst gått inn i en enda mer skruppelløs fase.

Traumene for disse barna er ubegripelige. Skadene på sinnene livsvarige.

Infrastruktur for strøm, vann og internett i Ukraina hamres nå løs på i en ny offensiv for å ramme moralen i sivilbefolkningen. En måned før jul er store deler av landet uten elektrisitet, og den strenge vinteren står nå før døra. Med kulda som våpen, skal landet tvinges i kne ved å gjøre vanlige menneskers liv uutholdelige. Det er i våre øyne et selvsagt brudd på krigens folkerett.

I Ukraina er det ifølge FN 8,1 millioner barn under 18 år. Noen har riktignok flyktet, men traumene for disse barna er ubegripelige. Skadene på sinnene livsvarige. Ti måneder med krig toppes nå med netter i kulde og mørke, i dødsangst og forvirring. Dette gjør Putins Russland med åpne øyne, med forsett. Landet er blitt redusert til en terrorstat. Og veien tilbake til det globale fellesskapet blir lenger for hver rakett som rammer sivile mål i Ukraina.

Vi er derfor glad for at EU-parlamentet denne uka definerte Russland som nettopp statssponsor av terrorisme. Og dermed kategoriseres Putins nasjon på linje med al-Qaida og IS. Dette er selskapet Nazi-Tysklands overmenn befinner seg i nå.

Også FNs sikkerhetsråd samlet seg til hastemøte denne uka etter at store deler av Ukraina ble mørklagt. Oppfordringen fra mange hold er at sikkerhetsrådet må be Russland avslutte denne krigen. Men i rådet har russerne vetorett.

Fordømmelsen av Russland er stor og unison. Antallet venner er forsvinnende få. Men så lenge Russland ikke stopper sin terror, må Norge og det internasjonale samfunnet fortsette å støtte Ukraina med alt det som er nødvendig av våpen og penger for å stå imot Putin-Russlands aggresjon. Russland må aldri få vinne fram med terror mot sivile.

