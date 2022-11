Fotball forklarer verden?

Fotball-VM i Qatar er i gang. Nå kjemper verdens beste fotballspillere om heder og ære på råflotte anlegg – bygd av arbeidere ansatt på slavelignende forhold, der et uhørt antall har mistet livet under forberedelsene.

Kontroversene de første dagene har vært mange, blant annet rundt markeringer til støtte for seksuelle minoriteter og behandling av pressefolk. Slik vil det trolig fortsette under mesterskapet, der hele verden er invitert til fest etter andre regler enn mange av oss er vant til.

Vi vil be alle som er glad i fotball om å forberede seg på neste slag om fotballens sjel

Dagsavisen støttet grasrota i kampen for at Norge skulle boikotte VM i Qatar. Nå som ballen ruller, vil vi understreke at det må være helt greit å se på fotball-VM. Vi vil likevel be alle som er glad i fotball om å forberede seg på neste slag om fotballens sjel. Det kan komme allerede ved neste korsvei.

Fotball-VM i 2026 skal arrangeres av Canada, USA og Mexico. VM i 2030 skal deles ut på FIFAs 74. kongress i 2024. Her kan det være grunn til å rope varsku. En mulig kandidat til å arrangere mesterskapet i 2030, er Saudi-Arabia i samarbeid med Egypt og Hellas.

Bilder av FIFA-president Infantino sammen med Mohammed bin-Salman, prinsen av Saudi-Arabia, under åpningen av VM tolkes i retning av at Saudi-Arabias kandidatur ligger godt an. New York Times melder sågar at Infantino skal ha oppfordret landet om å søke VM.

Det er dårlige nyheter. Som John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge, sier til Dagbladet om et mulig saudiarabisk vertskap: «Om et land som har så mange menneskerettighetsbrudd på samvittigheten (…) kan få arrangere et verdensmesterskap, beviser bare det at FIFA ikke fungerer».

Det er mange vanskelige spørsmål her. Fotballen er ikke bare forbeholdt demokratiske nasjoner. Det vil likevel være en katastrofal avgjørelse av FIFA å gi VM til Saudi-Arabia etter all den godt funderte kritikken mot Qatar-VM.

I 2030 skal fotballen feire hundreårsjubileum for det aller første verdensmesterskap, som ble arrangert i Uruguay i 1930. En slik fest kan ikke feires i Saudi-Arabia. Det vil være det endelige beviset på at FIFA ikke fungerer.

