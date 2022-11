Spådommene var dystre og meningsmålingene tydet på en rød høyrebølge over Washington og amerikansk politikk. Men USA overrasket alle ved å stemme for stabilitet. Seierssikre republikanere peker nå på ekspresident Donald Trump og mener han kostet dem seieren.

Seieren i Senatet er gullkantet. Det gir minimum et politisk staus quo.

I helgen ble det klart at president Joe Biden og Demokratene beholder majoriteten i Senatet. Det er mot normalt i amerikansk politikk, der den sittende presidenten som regel straffes i mellomvalg. Samtlige av Demokratenes sittende senatorer som var på valg, har blitt gjenvalgt. Det telles fortsatt stemmer og republikanerne ligger an til å vinne med et knapt flertall i Representantenes hus, men seieren i Senatet er gullkantet. Det gir minimum et politisk staus quo.

Det borger for stabilitet etter seks svært turbulente år. Fire år med Trumps ville kaos, med påfølgende pandemi og økonomisk nedtur og dyrtid, er møtt av amerikanske velgere med krav om ro, orden og moderasjon. Trumps valgfornektende ytre høyre er blitt avvist. Ingen delstatsledere som kunne ha utgjort en trussel mot valgprosessene, er blitt valgt. Det er å håpe at Trumps destruktive grep om det Republikanske partiet nå endelig er løsnet. Tirsdag skal verden få vite om han igjen vil forsøke å bli USAs president.

[ Dagsavisen mener: Inflasjonen herjer med Europa, men USA gir grunn til en viss optimisme. ]

Tirsdagens mellomvalg senker temperaturen. Det amerikanske demokratiet er reddet, i denne omgang. Selv om et rødt flertall i Representantenes hus vil kunne føre til støy og krav om utredninger og høringer, betyr valget faktisk ro for president Biden til å gjennomføre de store lovpakkene han har fått gjennomslag for. Han vil kunne fortsette å fylle det føderale apparatet med Demokratiske dommere, og han vil få gjennom nye lover om velgerrettigheter. Og alle republikanske lovforslag, som ikke tjener til fellesskapet, vil kunne nøytraliseres.

Det er også grunn til å tro at et flertall i Senatet vil sikre støtten til Ukraina. Det har vært tverrpolitisk støtte til krigen mot Russland, men det har også kommet tydelige signaler fra republikanerne om at pengestrømmen ikke kan vare. Særlig fra ytre høyre i partiet som har en Amerika først-linje. Større stabilitet i USA og mer pondus til president Biden, vil også trygge Ukraina. Det vil ikke komme noen overraskelser fra Washington.

[ Lars West Johnsen: Amerikansk høyreside rattet i siste liten bort fra avgrunnen. Donald Trumps æra kan være over. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen