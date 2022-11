Lys i mørket

Det er slett ikke bare i Norge vi snakker om dyrtid og dårlige økonomiske utsikter. EU-kommisjonen varslet før helga om økonomisk nedgang både i eurosonen og hele EU i årets fjerde kvartal og første kvartal neste år.

Om prognosen slår til vil det bety at økonomien er i resesjon. En resesjon innebærer at bruttonasjonalproduktet krymper to kvartaler på rad.

Det vil snu, og kanskje raskere enn vi tør håpe.

Nedgangen skyldes «økt usikkerhet, høye energipriser, lavere kjøpekraft for husholdningene, en svekket omverden og vanskeligere økonomiske forhold», slår kommisjonen fast.

Inflasjonen er skyhøy i hele vår del av verden. For EU er den ventet å nå 8,5 prosent før årsskiftet, ifølge kommisjonens prognose, før den faller noe ned til 6,1 prosent neste år. Prognosen er langt mørkere enn det som ble lagt fram i juli.

EU anslår at veksten blir på fattige 0,3 prosent for hele 2023, og at noen land må belage seg på at BNP krymper i løpet av året. Det gjelder blant annet Sverige og Tyskland, som begge spås en negativ vekst på 0,6 prosent.

De dårlige nyhetene kommer tett om dagen. Helt bekmørkt er det likevel ikke. EU-kommisjonen tror at veksten vil ta seg opp allerede i 2024. Kommisjonen mener også å se at inflasjonen er i ferd med å nå toppen.

Det er også gode nyheter å spore i vest. Prisveksten i USA er lavere enn ventet. En inflasjon på 7,7 prosent fra oktober i fjor til oktober i år høres kanskje ikke umiddelbart som gode nyheter, men tallet er lavere enn fryktet. Det blir oppfattet som et tegn på at Federal Reserves rentepolitikk virker. Resultatet ble raskt synlig: Børsene i USA steg kraftig etter at inflasjonstallene viste seg å være bedre enn ventet.

Dette er den verden vi lever i, og som Norge er en liten del av. En norsk regjering kan gjøre mye – men de kreftene som nå herjer med verdensøkonomien, er sterkere enn ethvert tiltak norske politikere kan legge på bordet.

Vi må være forberedt på at det vil bli tøft framover, både her i Norge og ute i verden. Mange merker allerede den nye økonomiske realiteten på kroppen, og flere vil slite framover. Det er likevel lys i mørket der ute. Det vil snu, og kanskje raskere enn vi tør håpe. Den vissheten kan være godt å ta med seg inn i den mørke vinteren som venter.

