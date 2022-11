Ubesvarte Nav-spørsmål

Nav-skandalen kom som en bombe i norsk offentlighet for tre år siden. Det er snakk om en av de største rettsskandalene i norsk historie. Minst 78 mennesker ble dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag. Hundrevis måtte tilbakebetale penger de hadde rett på, og flere måtte sone fengselsstraffer de aldri skulle blitt dømt til.

Daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lovte å rydde opp. Alt skulle fram i lyset. Likevel sitter vi her tre år senere med mange spørsmål og for få svar.

Et av de store spørsmålene er hvem som burde visst at staten var på ville veier. Og ikke minst: Når visste de?

Hittil har den offisielle fortellingen vært at et ekstremt komplisert EØS-regelverk ble feiltolket av en rekke byråkrater og politikere, og at det fikk pågå i årevis fordi det har vært for dårlig kommunikasjon mellom ulike nivåer i staten.

Denne uka har VG lagt ny informasjon på bordet som rokker ved denne historiefortellingen. Solberg-regjeringen bestilte i 2014 en rapport som skulle vise hvordan vi kunne stanse trygdeeksporten, altså at folk tar med seg støtte og stønader fra staten ut av landet.

Rapporten slår fast at «innføring av bostedskrav eller direkte eksportforbud vil være forbudt etter forordningen». Bak konklusjonen sto en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og tre andre departement. Dessuten var advokater fra regjeringsadvokatens kontor med i arbeidsgruppa.

Med andre ord: Allerede i 2014 konkluderte regjeringen Solberg med at praksisen staten fulgte, var gal. Likevel skulle det ta fem år før Nav-skandalen ble kjent i offentligheten og praksisen opphørte.

Rapporten ble holdt unna offentligheten og Stortinget av Solberg-regjeringen. Vår nåværende regjeringen står på samme linje. VG har fått tak i en sterkt sladdet versjon av rapporten.

I desember skal en ny Nav-rettssak opp i Oslo tingrett. I den forbindelse har statsadvokaten delt den sladdede versjonen av rapporten med dem som har saksøkt Nav. Saksøkerne har krevd at den avsladdes, De får støtte av Rødt og SV på Stortinget.

Det er et krav vi stiller oss bak. Det er på tide å få alt fram i lyset, slik vi ble lovet i 2019.

