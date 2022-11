Viken må oppløses

Like før sommerferien ble det formelt avgjort i Stortinget at Viken skal oppløses og at fylkene Akershus, Buskerud og Østfold vil gjenoppstå. Giga-fylket fikk ikke leve lenge. Viken oppsto 1. januar 2020.

Også fylkene Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark, begge født samtidig som Viken, skal oppløses. Selv om noen av de nye konstruksjonene til Erna Solbergs regjering overlever – Agder, Trøndelag og Vestland – skulle man tro at Stortingsvedtaket før sommeren ville innebære slutten på den eviglange balladen om en historisk mislykket regionreform.

Fylkene som er vedtatt oppløst, må oppløses. Så vi framover kan bruke kreftene på mer presserende saker

Men slik ble det ikke. I forrige uke gikk opposisjonen i Viken knallhardt ut mot oppløsningsprosessen: «Dersom regjeringen ikke er i stand til å oppfylle sine løfter og heller vil legge utgiftene over på innbyggerne i de nye fylkene, ber fylkestinget regjeringen stoppe oppdelingsprosessen», står det i et forslag fra Høyre, Venstre og KrF som skal opp til behandling i fylkestinget.

Samtidig viser en meningsmåling InFact har gjort for NRK at folket har snudd i spørsmålet om fylkesoppløsning. I fjor sa et klart flertall på 56 prosent i Viken ja til oppsplitting. Nå sier bare 37 prosent det samme.

Det er geografiske forskjeller her. 50 prosent i Østfold mener det er riktig å splitte opp, mens 35 prosent mener det er galt. Resten vet ikke. I Akershus og Buskerud er det flertall mot å dele opp fylkene.

En ting er likevel sikkert: Enda flere omkamper i denne saken er det siste vi trenger. Vi har forståelse for at opposisjonen i Viken reagerer på at det er oppstått usikkerhet om hvorvidt regjeringen er villig til å betale for fylkesoppløsningene. I statsbudsjettet for 2023 har Regjeringen satt av 200 millioner kroner til formålet. Viken alene har varslet kostnader på 377 millioner kroner.

Regjeringen har, fornuftig nok, advart mot «dekadente budsjetter». Regjeringen er samtidig klar på at den vil dekke alle reelle kostnader forbundet med fylkesoppløsningene, og kaller de 200 millionene for en «startpott». Det er likevel synd at det er rom for tvil om hva reelle kostnader faktisk betyr.

Denne triste prosessen begynte med elendig håndverk fra Solberg-regjeringen. Det er på tide å bli ferdig med den nå. Fylkene som er vedtatt oppløst, må oppløses. Så vi framover kan bruke kreftene på mer presserende saker.

