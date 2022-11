Ta kontroll over barnehagene

Tirsdag skrev Fagbladet at Læringsverkstedet-eierne Hans-Jacob og Randi Sundby flytter til Sveits. Paret har tjent milliarder på drift av private barnehager i 20 år. De flytter ut av landet samtidig som tusenvis av ansatte i private barnehager er i streik for bedre pensjonsordninger.

Læringsverkstedet-eierne kan slippe å betale så mye som 980 millioner kroner i skatt til Norge om de blir boende utenlands i fem år og selger aksjene i selskapet, anslår førsteamanuensis og skatteekspert ved BI, Eivind Furuseth.

Pengene skal gå til barnehagedrift, ikke til profitt til eierne

Eierne avviser likevel at dette er «en sånn Sveits-greie» som så mange andre av Norges velbeslåtte driver med om dagen, der de flytter til Sveits for å slippe å betale skatt til Norge. Det er «helt useriøst å fremme en påstand om at vi skal selge de aksjene», sier Hans-Jacob Sundby til Fagbladet.

Uavhengig av motivene bak flytting, stiller vi oss bak kunnskapsminister Tonje Brenna når hun nå varsler flere innstramminger ovenfor private barnehager. «Jeg registrerer at de flytter fra Norge akkurat mens regjeringa gjør kraftige innstramminger i de private barnehagene etter mange år der Erna Solberg og Høyre har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager», sier Brenna til FriFagbevelse.

Tidligere i år vedtok Stortinget at alle private barnehager må være egne selskaper, at de ikke får drive med annen virksomhet, og at de bare får lov til å låne penger fra banker.

Det føres nå for første gang statlig tilsyn med de nesten 30 milliarder kronene som private barnehager får i tilskudd og foreldrebetaling. Pengene skal gå til barnehagedrift, ikke til profitt til eierne, slår Brenna fast.

Hun varsler også en ny, kraftig pakke med innstramminger neste år, som følger opp det regjeringsnedsatte Storberget-utvalgets anbefalinger.

Dette er helt nødvendige signaler fra statsråden. En rapport utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, gjengitt i avisa Klassekampen, viser at fra 2014 til 2020 har eiere av private barnehager tatt ut i alt 11,2 milliarder kroner gjennom utbytte, konsernbidrag og eiendomstransaksjoner.

Vi kan ikke ha det sånn i Norge at man kan bygge opp enorme formuer på å drive privat barnehager for skattebetalernes regning. Derfor er det godt å se at kunnskapsministeren nå lover å ta kontroll over sektoren.

