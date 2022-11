Vær varsom med renta

Torsdag vil Norges Bank ventelig heve styringsrenta ytterligere. Spørsmålet er hvor mye. De fleste økonomene spår at renta bare blir satt opp med 0,25 prosentpoeng. Men det er også noen som forventer dobbelt så mye. I løpet av det siste året har Norges Bank økt styringsrenta fra null til 2,25 prosent. Hovedmålet er å dempe den sterke prisveksten.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache anslo i forrige måned at styringsrenta skal øke til 3 prosent i løpet av vinteren. Samtidig poengterte hun at pengepolitikken begynner å virke innstrammende på norsk økonomi. På denne bakgrunn signaliserte Ida Wolden Bache at Norges Bank kommer til å gå mer gradvis fram i rentesettingen i tiden framover. Dette trekker i retning av at styringsrenta blir satt opp med bare et kvart prosentpoeng torsdag.

Alternativet er at priser og renter løper løpsk.

Temperaturen i norsk økonomi er fortsatt høy, og prisveksten er høyere enn tidligere anslått. På den annen side har boligprisene avtatt mer enn det Norges Bank la til grunn ved forrige rentemøte. Samtidig legger sentralbanken vekt på sysselsettingen. «Dersom vi bare hadde vært opptatt av å få inflasjonen raskt til målet, hadde vi satt renta enda høyere», understreket Ida Wolden Backe i en tale 20. oktober.

Usikkerheten er stor, og Norge er ingen isolert øy i verden. Norges Bank står derfor overfor en vanskelig balansegang. Dersom sentralbanksjefen er for sent på ballen og bruker for lite kraft risikerer hun å komme på defensiven. Da må Norges Bank i tilfelle trå hardere til og sette renta enda mer opp, med de negative følger det vil medføre. På den annen side vil det bli for stort økonomisk tilbakeslag dersom Norges Bank er for tøff i starten.

Vi har vært bortskjemte med unormalt lave renter over lang tid. Mange har levd i den villfarelsen at dette var den nye normalen. Men lav rente var jo et tegn på økonomisk dårlige tider. En boligrente på rundt fire prosent er derimot et økonomisk sunnhetstegn. Problemet er den høye inflasjonen som nå rammer både Norge og verden rundt oss.

Sentralbanker verden over bruker oppskriftsmessig økt rente som virkemiddel for å dempe prisstigningen. Det må også Norges Bank gjøre. Av samme grunn må regjeringen og Stortinget holde igjen på oljepengebruken. Så enkelt og samtidig så vanskelig. Alternativet er at priser og renter løper løpsk.

Rentepolitikken synes å virke. Norges Bank bør derfor være varsom med å sette renta for mye opp torsdag. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache & co bør ha litt is i magen og se an utviklingen. Rentemøtet i desember blir viktigere. Spørsmålet da er om vi får en myk eller hard pakke i julegave.

