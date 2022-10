En seier for demokratiet

Det ble som ventet jevnt i presidentvalget i Brasil i helga. Til slutt sto venstrekandidaten Lula da Silva igjen som seierherre, med knappe 50,9 prosent av stemmene. Han fikk i underkant av to millioner flere stemmer enn den sittende presidenten Jair Bolsonaro.

Brasil er splittet, og veien videre vil bli vanskelig for den nye presidenten – og for landet

Valget er historisk. Det er første gang en sittende president i Brasil har tapt valget. Det er også første gang noen president har fått en tredje valgperiode. Lula var president i to perioder fra 2002 til 2010.

Da hans andre periode var over, hadde Lula støtte fra 80 prosent av befolkningen. Det har han ikke denne gangen. Brasil er splittet, og veien videre vil bli vanskelig for den nye presidenten – og for landet.

Det har vært en stygg og skitten valgkamp. Kandidatene har anklaget hverandre for løgn, og det har flommet over av desinformasjon i sosiale medier. Bolsonaro har dessuten lagt grunnlaget for å hevde valgfusk i årevis, med påstander om at valgsystemet ikke er til å stole på og at han bare kan tape hvis motparten jukser. Det var også flere tilfeller av utilbørlig påvirkning på selve valgdagen.

[ Kjell Werner: Rent vann koster flesk ]

Mandag ettermiddag har Bolsonaro ennå ikke erkjent nederlaget. Det kan i verste fall bety at han vil bestride resultatet. Mange har lenge fryktet at «Tropenes Trump» og hans tilhengere vil gjøre som forbildet i USA, og forsøke et statskupp.

Selv om det ikke skulle gå så ille, venter det Lula nok av utfordringer. Kongressen og senatet er historisk høyredreide. Det vil gjøre det vanskelig for Lula å gjennomføre den politiske retningsforandringen han har lovet. Lula og hans Arbeidernes Parti (PT) tapte dessuten delstaten São Paulo til Bolsonaros støttespillere. De mest folkerike delstatene er kontrollert av Bolsonaros folk.

[ Trine Østereng: I det stille har livet blitt vanskelegare for mange barn dei siste 20 åra ]

Selv om mye er uvisst og utfordringene mange, må resultatet ses på som en viktig seier for demokratiet i Brasil. Og for verdens klima. Etter at Bolsonaro kom til makten har avskogingen i Amazonas, «verdens lunge», økt kraftig. Både Norge og Tyskland kuttet støtte til regnskogbevaring i Brasil som en konsekvens.

Lula lover å gjenoppta arbeidet med å bevare regnskogen, og Norge vil svare med å gjenoppta støtten. Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) oppsummerer valget i Brasil slik: «Dette er en viktig dag. Det er bra for Brasil, men også for hele verden». Det er ord det er lett å stille seg bak.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen