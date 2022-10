Legg ned Gjenopptakelseskommisjonen

Det haster å finne ut av hvordan rettssikkerheten skal beskyttes framover. Baneheia-saken har avdekket svikt på alle nivåer. Et av de aller mest alvorlige punktene er Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Da Gjenopptakelseskommisjonen ble etablert i 2004, var det som et svar på justismordet mot Per Liland. Han hadde sittet 14 år i fengsel for drap han ikke hadde begått. Tanken var god: Kommisjonen skulle fungere som en sikkerhetsventil i straffesaker, slik at justisfeil kunne avdekkes og rettes opp.

Slik har ikke kommisjonen fungert. I stedet er den blitt en propp. Riksadvokat Jørn Mauruds tydelige beklagelser og innrømmelser da han fredag kunngjorde frikjennelsen av Viggo Kristiansen for overgrepene og drapene i Baneheia, var viktige. De må få konsekvenser. Ikke bare for Kristiansen, men for systemet som har ødelagt livet hans.

Det var helt på nippet at det gikk som det gikk, og endte godt til slutt. Da Kristiansens sak ble behandlet av Gjenopptakelseskommisjonen sist, stemte kommisjonens leder, Siv Hallgren, mot gjenopptakelse. Kristiansen fikk medhold med knappest mulig margin, 3–2. En av de tre i flertallet var et varamedlem.

Gjenopptakelseskommisjonen fungerer ikke slik den skal, og skaper mindre og ikke mer rettssikkerhet, stikk i strid med intensjonene

I tillegg har VG avdekket at samme saksbehandler har forberedt Kristiansens sak alle de gangene den har vært oppe. Kommisjonen har også avslått at Kristiansens advokater ble oppnevnt som forsvarere. Dermed har de jobbet gratis. Årsaken til avslaget har vært at saken visstnok var så enkel. Selv brukte kommisjonen tre og et halvt år på å behandle denne «enkle» saken.

Siv Hallgren har nå gått av som leder for kommisjonen, angivelig av helt andre årsaker enn Baneheia-fadesen. Hennes etterfølger bør få i oppdrag å legge ned kommisjonen. Den fungerer ikke slik den skal, og skaper mindre og ikke mer rettssikkerhet, stikk i strid med intensjonene.

Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin og Frode Sulland, som er medlem av Forsvarergruppens lovutvalg, er blant dem som nå tar til orde for å legge ned kommisjonen. De peker på at man heller bør ha gjenopptakelsesprosesser i rettsvesenet, og at disse mekanismene må ha mulighet for å anke avgjørelsene - noe kommisjonen ikke åpner for.

Vi håper myndighetene lytter til disse innspillene, og sørger for å opprette et rettssikkert og trygt system for å rette opp justisfeil så snart som mulig. Gjenopptakelseskommisjonen bør avvikles.

