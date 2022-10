Birgittes fetter må få mer enn beklagelser

6. mai 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet like ved hjemmet sitt på Karmøy, brutalt drept. Etter en omfattende politietterforskning ble hennes ett år eldre fetter til slutt satt under tiltale og dømt for drapet i tingretten. Han anket, og ble frikjent i lagmannsretten. Men samtidig ble han dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs’ foreldre i en sivil sak, der beviskravet er langt svakere enn i en straffesak.

Siden har fetteren måttet leve med denne umulige situasjonen: Frikjent, men med en sterk mistanke hengende over seg, og en folkedomstol som har ment at han er drapsmann.

Men de er ikke tilstrekkelige.

Mandag kom til slutt nyheten mange har ventet på: 52 år gamle Johny Vassbakk er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Han var blant de mistenkte også i forbindelse med etterforskningen på 90-tallet, men politiet valgte etter hvert å ikke følge sporene som pekte mot ham. I stedet førte omstridte, og nå for lengst utdaterte, avhørsmetoder til at de fikk en falsk tilståelse fra fetteren. Nå er det funnet DNA-spor som politiet mener knytter Vassbakk til drapet. Han nekter straffskyld. Det er satt av 14 uker til saken.

Uavhengig av hva utfallet i rettsprosessen mot Vassbakk blir, er det på det rene at Birgittes fetter er uskyldig. Han er for lengst strafferettslig frikjent. Nå er det på tide at siste rest av mistankens slør som er kastet over ham, rives til side.

Nåværende statsadvokat Jørn Maurud har kommet med en beklagelse til Birgitte Tengs’ fetter. Det har også tidligere statsadvokat Tor-Aksel Busch, politidirektør Benedicte Bjørnland og daværende etterforskningsleder i Kripos, Ståle Finsal, gjort. Finsal sier til podkastserien «Tabbene i Tengs-saken» fra Svarttrost produksjoner at arrestasjonen av fetteren var en «katastrofal feil».

Disse beklagelsene er verdifulle og betydningsfulle. De er nødvendige. Men de er ikke tilstrekkelige. Fetteren til Birgitte Tengs må nå få gjennomslag for at den sivile erstatningsdommen mot ham oppheves. Han må få erstatning for tapene han har lidd, og han må få økonomisk og juridisk oppreisning, slik at han renvaskes helt.

Vi skal ikke foregripe utfallet av rettsprosessen mot Johny Vassbakk. Men vi minner om at han også er siktet for drapet på Tina Jørgensen. Et drap som fant sted fem år etter drapet på Birgitte Tengs. Det ligger et ufattelig vondt mørke over dette sakskomplekset.

