Nærsynte kutt fra Borten Moe

Næringsliv og frivillighet, liten og stor, fortviler nå over regjeringens statsbudsjettforslag. En ny virkelighet er over oss, og vi må alle akseptere at økonomien rundt oss blir strammere og prioriteringene blir tøffere. Men noen grupper har større grunn til å fortvile enn andre, på vegne av vår felles framtid.

Studier ved utenlandske læresteder blir et alternativ for landets rikeste

I ei tid der vi hyller internasjonalt samarbeid og solidaritet, der våre verdier basert på åpenhet, demokrati og mangfold utfordres av russisk aggresjon, er det gjort grep i statsbudsjettet som nettopp svekker dette.

Statsråd for høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) vil spare milliardbeløp på å stoppe utenlandske studenter fra å komme hit og begrense muligheten for norske studenter å reise ut. Senterpartisten lukker nå Norge og han får endelig ridd sin egen, gamle kjepphest om å avkreve internasjonale studenter skolepenger.

[ Dagsavisen mener: Vi kan ikke la oss skremme til underdanighet av Putin ]

Regjeringen vil fra semesterstart neste høst kreve omtrent 130.000 kroner i året av såkalte tredjelandsstudenter som kommer til Norge fra områder utenfor EØS. Fram til nå har det vært gratis å studere på offentlige høyskoler og universiteter, slik det er for norske statsborgere. Borten Moe bryter med dette prinsippene nedfelt i regjeringens Hurdals-plattform der dette presiseres: «Høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter».

For mange studenter fra tredje verden er dette kroken på døra. NRK har intervjuet Nisha Jha fra Nepal. Hun ville ikke hatt råd til å studere i Norge med det foreslåtte nivået på skolepenger, og argumenterer svært presist om det moralske poenget: «Det vil forsterke forskjellene mellom det globale nord og det globale sør». Gjennomfører regjeringen dette kuttet, må det på plass nye stipendordninger for internasjonale studenter fra verdens fattigste land.

Borten Moe vil også strupe studiestøtten til norske studenter som søker seg ut i verden. Dette rammer aller mest unge fra familier som ikke har råd til å stå for skolepengene selv. Slik stenger regjeringen for studieopphold i utlandet for studenter flest og gjør studier ved utenlandske læresteder til et alternativ primært for landets rikeste. Senterpartiet og regjeringen mener altså at lommeboka skal avgjøre.

Budsjettforslagene er usosiale og farlige. De signaliserer et mer lukket Norge, politisk motvilje til internasjonalt samarbeid og kultur- og kunnskapsutveksling, og at studier i utlandet for nordmenn skal være forbeholdt en formuende elite. Det er anslått at 70 prosent av utenlandsstudentene vil forsvinne. Antallet norske studenter i utlandet var allerede på vei ned og trenden vil tilta med disse forslagene.

Dette er smålige og svært lite framtidsrettede kutt som regjeringen bør tenke nytt om.

[ Dagsavisen mener: Fylkespolitikere som har bevilget seg ekstra lønn. Det smaker ikke godt. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen